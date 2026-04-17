Fethiye'de 2 Bin 200 Yıllık Kira Sözleşmesi Bulundu: Kira Şartları Uzmanları Şaşırttı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 15:21

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Şövalye Adası'ndaki kazı çalışmaları sırasında, yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine ait olduğu saptanan nadir bir arazi kira sözleşmesi gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan bilimsel incelemeler sonucunda, milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen bu önemli belgenin Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti’ne ait olduğu ve Helenistik dönemdeki tarım politikaları ile hukuk sistemine dair kritik veriler sunduğu kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, çift taraflı yazılı bu stelin bölgedeki sosyo-ekonomik işleyişi anlamak adına eşsiz bir kaynak teşkil ettiğini bildirdi.

Sözleşme Maddeleri Dönemin Tarımsal Şartlarını Ve Cezai Yükümlülüklerini Kapsıyor

Marmaris Ticaret Odası desteğiyle yürütülen epigrafik analizler, sözleşmenin içeriğindeki çarpıcı detayları ortaya koydu. Yazıtta, yıllık kira bedellerinin yanı sıra toprağın verimliliğini korumaya yönelik özel maddeler göze çarpıyor. Her 100 drahmi tutarındaki kira karşılığında kiracıya 800 asma ve 40 incir fidanı dikme zorunluluğu getirildiği, fidanların dikim derinliklerinin dahi teknik talimatlarla belirtildiği görüldü. Ayrıca, sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda uygulanacak tazminat hükümleri ve ağır cezai şartlar, dönemin hukuki disiplinini açıkça yansıtıyor.

Antik Yazıtın Orta Çağ'da Gemi Dengesi İçin Taşındığı Belirlendi

Eserin asıl konumunun Amos’taki Apollon Samnaios kutsal alanı olduğu, ancak yüzyıllar sonra farklı bir amaçla yer değiştirdiği anlaşıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu stel Orta Çağ döneminde gemilerde dengeyi sağlamak amacıyla kullanılan balast taşı vazifesi görerek Fethiye’ye taşındı. Prof. Dr. Fatih Onur tarafından bilim literatürüne kazandırılan bu tarihi vesika, güncel durumda Fethiye Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alındı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
4
