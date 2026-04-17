Fethiye'de 2 Bin 200 Yıllık Kira Sözleşmesi Bulundu: Kira Şartları Uzmanları Şaşırttı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Şövalye Adası'ndaki kazı çalışmaları sırasında, yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine ait olduğu saptanan nadir bir arazi kira sözleşmesi gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan bilimsel incelemeler sonucunda, milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen bu önemli belgenin Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti’ne ait olduğu ve Helenistik dönemdeki tarım politikaları ile hukuk sistemine dair kritik veriler sunduğu kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, çift taraflı yazılı bu stelin bölgedeki sosyo-ekonomik işleyişi anlamak adına eşsiz bir kaynak teşkil ettiğini bildirdi.

