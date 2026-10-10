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Pastırma Sıcakları İçin Son 2 Gün: Meteoroloji'den 12 Ekim Pazartesi Uyarısı

Pastırma Sıcakları İçin Son 2 Gün: Meteoroloji'den 12 Ekim Pazartesi Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 12:18
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Haftalardır sağanak ve serin havayla geçen günlerin ardından Türkiye hafta sonunu güneşle karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günlerinde ülkenin büyük bölümünde hava az bulutlu ve güneşli olacak. 12 Ekim Pazartesi'den itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.

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Cumartesi ve Pazar güneşli, Pazartesi'den itibaren hava değişiyor.

Cumartesi ve Pazar güneşli, Pazartesi'den itibaren hava değişiyor.

Meteoroloji'nin tahminine göre hafta sonu boyunca yurdun büyük bölümünde gökyüzü açık kalacak. Yağış yalnızca Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bekleniyor. Bu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus etkili olacak. Sabah erken yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesine dikkat etmesi gerekiyor.

Güzel havaların ömrü ise kısa. 12 Ekim Pazartesi'den itibaren sıcaklıklar düşmeye, yağışlı hava da etkisini artırmaya başlayacak. Yani şemsiyeyi ve kalın montu tamamen dolaba kaldıranlar için pastırma sıcakları, kısa bir mola olarak kalacak.

Adana ve Antalya'da termometreler 33 dereceyi gösterecek.

Adana ve Antalya'da termometreler 33 dereceyi gösterecek.

Cumartesi günü ülkenin en sıcak noktaları yine Akdeniz kıyıları olacak. Adana ve Antalya'da termometreler 33 dereceyi gösterecek, Hatay'da ise 30 derece bekleniyor.

Ege ve Marmara'da da hava yaz günlerini aratmayacak. İzmir'de 28, Manisa ve Denizli'de 29 derece öngörülüyor. Marmara tarafında Balıkesir'de 29, Bursa ve Kocaeli'de 28 derece ölçülebilir. İstanbul'da sıcaklık 25 derece olacak. Ankara'da da değerler aynı seviyede seyredecek.

Karadeniz kıyısında tablo biraz daha serin. Samsun'da 24, Trabzon ve Rize'de 23 derece bekleniyor. Doğu'da sonbaharı en çok hissedecek kentler ise Erzurum ve Kars olacak. İkisinde de sıcaklık 17 dereceyi geçmeyecek. Van'da 18 derece görülecek. Güneydoğu'da ise Şanlıurfa'da 29, Diyarbakır'da 27, Gaziantep'te 26 derece ölçülecek.

Halk arasında 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcakları' olarak anılan dönem, sonbaharın ortasında soğuk günlerin arasına sıkışan ılık ve güneşli günleri anlatıyor. Adını, eskiden pastırmanın bu kuru ve güneşli havada kurutulmasından alıyor. Bu yıl dönemin sonu 12 Ekim Pazartesi olarak görünüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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