Pastırma Sıcakları İçin Son 2 Gün: Meteoroloji'den 12 Ekim Pazartesi Uyarısı
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Haftalardır sağanak ve serin havayla geçen günlerin ardından Türkiye hafta sonunu güneşle karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günlerinde ülkenin büyük bölümünde hava az bulutlu ve güneşli olacak. 12 Ekim Pazartesi'den itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.
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Cumartesi ve Pazar güneşli, Pazartesi'den itibaren hava değişiyor.
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Adana ve Antalya'da termometreler 33 dereceyi gösterecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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