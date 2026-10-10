Pastırma Sıcakları İçin Son 2 Gün: Meteoroloji'den 12 Ekim Pazartesi Uyarısı

Meteoroloji'nin tahminine göre hafta sonu boyunca yurdun büyük bölümünde gökyüzü açık kalacak. Yağış yalnızca Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bekleniyor. Bu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus etkili olacak. Sabah erken yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesine dikkat etmesi gerekiyor.

Güzel havaların ömrü ise kısa. 12 Ekim Pazartesi'den itibaren sıcaklıklar düşmeye, yağışlı hava da etkisini artırmaya başlayacak. Yani şemsiyeyi ve kalın montu tamamen dolaba kaldıranlar için pastırma sıcakları, kısa bir mola olarak kalacak.