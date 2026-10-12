2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu
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Nobel Ödülleri'nin 2026 seçkisi açıklanmaya devam ediyor. Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi, 2026 yılının Ekonomi Ödülü'nü Robert E. Hall ve Michael Woodford'a “makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri için” vermeye karar verdi.
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Nobel Ekonomi Ödülü'nün Yeni Sahipleri Belli Oldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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