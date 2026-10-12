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Yaşam
2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 12:54
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Nobel Ödülleri'nin 2026 seçkisi açıklanmaya devam ediyor. Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi, 2026 yılının Ekonomi Ödülü'nü Robert E. Hall ve Michael Woodford'a “makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri için” vermeye karar verdi.

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Nobel Ekonomi Ödülü'nün Yeni Sahipleri Belli Oldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nün Yeni Sahipleri Belli Oldu

2026 yılını yeni Nobel Ödülü sahipleri açıklanmaya başladı. Son olarak da Ekonomi alanında bu ödüle layık görülen isimler belli oldu. 

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2026 İsveç Merkez Bankası Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün Robert E. Hall (Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, ABD) ve Michael Woodford'a (Columbia Üniversitesi, New York, ABD) verilmesine karar verdi.

Akademi tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

'Bu yıl ekonomi bilimleri dalında ödül kazanan Robert E. Hall ve Michael Woodford, etkili istikrar politikaları uygulama yeteneğimizi önemli ölçüde geliştiren yeni makroekonomik modeller geliştirdiler. Bu modeller temelinde, doğru zamanlanmış mali ve parasal politika önlemleri ekonominin iniş çıkışlarını azaltabilir.

Robert E. Hall ve Michael Woodford, istikrar politikasını canlandırmak için ekonomik modellerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini gösterdikleri için bu yılki ekonomi bilimleri ödülüne layık görüldüler. Modelleri enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel bağlantılara dayandırmak yerine, mikroekonomik bir temele oturtmayı tercih ettiler. Bu, bireysel hane halklarının ve işletmelerin toplam kütlesinin eylemleri yoluyla ekonomiyi nasıl etkilediğine dair bir anlayışı içerir.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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