2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

2026 yılını yeni Nobel Ödülü sahipleri açıklanmaya başladı. Son olarak da Ekonomi alanında bu ödüle layık görülen isimler belli oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2026 İsveç Merkez Bankası Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün Robert E. Hall (Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, ABD) ve Michael Woodford'a (Columbia Üniversitesi, New York, ABD) verilmesine karar verdi.

Akademi tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

'Bu yıl ekonomi bilimleri dalında ödül kazanan Robert E. Hall ve Michael Woodford, etkili istikrar politikaları uygulama yeteneğimizi önemli ölçüde geliştiren yeni makroekonomik modeller geliştirdiler. Bu modeller temelinde, doğru zamanlanmış mali ve parasal politika önlemleri ekonominin iniş çıkışlarını azaltabilir.

Robert E. Hall ve Michael Woodford, istikrar politikasını canlandırmak için ekonomik modellerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini gösterdikleri için bu yılki ekonomi bilimleri ödülüne layık görüldüler. Modelleri enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel bağlantılara dayandırmak yerine, mikroekonomik bir temele oturtmayı tercih ettiler. Bu, bireysel hane halklarının ve işletmelerin toplam kütlesinin eylemleri yoluyla ekonomiyi nasıl etkilediğine dair bir anlayışı içerir.'