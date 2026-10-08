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2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 14:12
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Nobel Ödülleri'nin 2026 seçkisi büyük bir heyecanla açıklanmaya devam ediyor. 

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, Kanadalı yazar Anne Carson oldu. Yapılan açıklamada, ünlü yazarın 'cesur ve yenilikçi eseri için, klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratması' sebebiyle Nobel Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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