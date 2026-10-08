2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Nobel Ödülleri'nin 2026 seçkisi büyük bir heyecanla açıklanmaya devam ediyor.

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, Kanadalı yazar Anne Carson oldu. Yapılan açıklamada, ünlü yazarın 'cesur ve yenilikçi eseri için, klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratması' sebebiyle Nobel Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.