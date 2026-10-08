2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson'ın Okunması Gereken 6 Kitabı
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2026 Nobel Edebiyat Ödülü, Antik Yunan şiirini çağdaş edebiyatla buluşturan Kanadalı şair Anne Carson'a verildi.
İsveç Akademisi, Carson'ı klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde yeni edebi biçimler yarattığı için ödüle layık gördü. Şiir, deneme ve çeviri arasındaki sınırları silen yazarı tanımak için okunması gereken 6 kitabı sizin için derledik!
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Kırmızının Otobiyografisi (1998)
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Kocanın Güzelliği (2001)
Eros the Bittersweet (1986)
Glass, Irony and God (1995)
If Not, Winter: Fragments of Sappho (2002)
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Nox (2010)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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