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2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson'ın Okunması Gereken 6 Kitabı

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson'ın Okunması Gereken 6 Kitabı

Kitap
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 14:44
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2026 Nobel Edebiyat Ödülü, Antik Yunan şiirini çağdaş edebiyatla buluşturan Kanadalı şair Anne Carson'a verildi.

İsveç Akademisi, Carson'ı klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde yeni edebi biçimler yarattığı için ödüle layık gördü. Şiir, deneme ve çeviri arasındaki sınırları silen yazarı tanımak için okunması gereken 6 kitabı sizin için derledik!

Kaynak

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Kırmızının Otobiyografisi (1998)

Kırmızının Otobiyografisi (1998)

Carson'ın en çok bilinen kitabı. Antik Yunan şairi Stesikhoros'un, Herakles'in öldürdüğü kırmızı kanatlı canavar Geryon'u anlatan şiirinden günümüze yalnızca parçalar kaldı.

Carson bu fragmanlardan yola çıkarak Geryon'u, Herakles'e âşık olan, fotoğrafa meraklı bir gence dönüştürüyor. Manzum roman türündeki kitap Türkçede Metis Yayınları'ndan, Aslı Biçen çevirisiyle okunabiliyor.

Hikâyenin devamı 2013'te Red Doc> adıyla yayımlandı.

Kocanın Güzelliği (2001)

Kocanın Güzelliği (2001)

Yazarın kendi deyişiyle '29 tangoda kurgusal bir deneme'. Sadakatsiz bir kocayla süren evliliğin çöküşünü 29 bölümlük bir şiirle anlatıyor.

Kitap, İngilizce şiirin en prestijli ödüllerinden T. S. Eliot Ödülü'nü kazandı. Türkçede yine Metis Yayınları'ndan, Aslı Biçen çevirisiyle yayımlandı.

Eros the Bittersweet (1986)

Eros the Bittersweet (1986)

Carson'ın ilk kitabı, doktora tezinden doğan bir deneme. Antik Yunan şairi Sappho'nun aşkı anlatmak için kullandığı 'tatlı-acı' sözcüğünden yola çıkıyor.

Carson, arzunun neden hep bir eksiklikten beslendiğini Antik Yunan şiiri ve felsefesi üzerinden sorguluyor. Kitap henüz Türkçeye çevrilmedi.

Glass, Irony and God (1995)

Glass, Irony and God (1995)

Kitabı açan uzun şiir 'The Glass Essay', Carson'ın en sevilen metinlerinden biri.

Bir ayrılığın ardından annesini ziyarete giden anlatıcı, acısını Uğultulu Tepeler'in yazarı Emily Brontë'nin hayatı ve şiirleriyle iç içe anlatıyor.

If Not, Winter: Fragments of Sappho (2002)

If Not, Winter: Fragments of Sappho (2002)

Carson, Antik Yunan'ın en büyük kadın şairi kabul edilen Sappho'nun günümüze parça parça ulaşan şiirlerini çevirdi.

Papirüslerdeki kayıp kısımları köşeli parantezlerle göstererek boşlukları da okurun deneyimine kattı. Bu çeviri, Sappho'nun en çok okunan İngilizce versiyonlarından biri oldu.

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Nox (2010)

Nox (2010)

2000 yılında hayatını kaybeden ağabeyi Michael için hazırladığı bir ağıt. Kitap klasik bir cilt değil; bir kutunun içinde akordeon gibi açılan tek parça, uzun bir sayfa.

Carson, Roma şairi Catullus'un ağabeyinin ölümü üzerine yazdığı 101. şiiri sözcük sözcük çözerken kendi yasını da fotoğraflar, mektuplar ve notlarla anlatıyor.

Carson'ın Türkçede şimdilik yalnızca iki kitabı bulunuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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