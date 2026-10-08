2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Anne Carson'ın Okunması Gereken 6 Kitabı

2000 yılında hayatını kaybeden ağabeyi Michael için hazırladığı bir ağıt. Kitap klasik bir cilt değil; bir kutunun içinde akordeon gibi açılan tek parça, uzun bir sayfa.

Carson, Roma şairi Catullus'un ağabeyinin ölümü üzerine yazdığı 101. şiiri sözcük sözcük çözerken kendi yasını da fotoğraflar, mektuplar ve notlarla anlatıyor.

Carson'ın Türkçede şimdilik yalnızca iki kitabı bulunuyor.