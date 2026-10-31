Bir İçerik Üreticisi 33 Yaşındaki Kadının Yüzündeki Dolguların Zamanla Geldiği Hali MR Görüntüleriyle Gösterdi

Dudak, elmacık kemiği ve çene hattı gibi bölgelere uygulanan hyalüronik asit dolguları, estetik uygulamalar arasında en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Ancak yıllar içinde tekrarlanan uygulamalar, vücudun bu maddeyi sandığımızdan çok daha uzun süre tutabildiğini ve yüzde beklenmedik bir birikime yol açabildiğini gösteriyor. Aynaya baktığımızda fark ettiğimiz küçük dokunuşların toplamı, bazen göründüğünden çok daha fazlası olabiliyor.
İçerik üreticisi Asena Güven, bir doktorun 33 yaşındaki bir kadının yüzüne ait MR görüntülerini paylaştı. Kadının yüzüne son 6 yılda toplam 12 CC hyalüronik asit dolgusu enjekte edildiği biliniyordu. Yeşil renkle işaretlenen dolgular tekrar ölçüldüğünde ise miktarın 28 CC olduğu ortaya çıktı. Yani yüzde, hastaya enjekte edilen miktarın yaklaşık 2 katı kadar dolgu görüldü. Ortaya çıkan fark izleyenleri şaşkına çevirdi.
Peki hyalüronik asit dolguları neden yüzde bu kadar uzun süre kalabiliyor?
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