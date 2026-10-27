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Bir Acil Servis Doktoru Derbi Günü Acil Servisin Durumunu Gösterdi: Tek Bir Hasta Yok!

Bir Acil Servis Doktoru Derbi Günü Acil Servisin Durumunu Gösterdi: Tek Bir Hasta Yok!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2026 - 16:27 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 17:13

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Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tüm ülkenin gündemiydi. Ülkemizde sevilen dizilerin, dev maçların sokaklardan iş yerlerine kadar pek çok şeyin ritmini nasıl değiştirebildiğini birçok kez görmüştük. Milyonlarca kişi programını maça göre ayarlarken, sakinleşen yerlerden biri de hastanelerin acil servisleri oldu.

Bir acil serviste görev yapan Dr. Bilal Entelektüeloğlu, derbi günü acil servis koridorlarında tek bir hasta bulunmadığı anları paylaştı. Doktor, acil servislerdeki yoğunluğun önemli nedenlerinden birinin yeşil alana yapılan gereksiz başvurular olduğunu belirtti ve çözümün daha fazla hastane değil, bilinçli hasta ve doğru başvuru olduğunu söyledi. Doktorun paylaşımı acil servislerin gereksiz meşgul edilmesi üzerine yeniden düşündürdü. Kaynak

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"Maç olmadığı zaman burası tıklım tıklım" diyen doktor acil servislerin gereksiz kullanımına dikkat çekti ve "Böyle böyle bilinçleneceğiz" diyerek insanları uyardı.

"Maç olmadığı zaman burası tıklım tıklım" diyen doktor acil servislerin gereksiz kullanımına dikkat çekti ve "Böyle böyle bilinçleneceğiz" diyerek insanları uyardı.

Acil servislere başvuran hastalar, ilk değerlendirmede hayati risklerine göre triaj adı verilen bir sıralamadan geçiriliyor. Bu sistemde kırmızı alan, hayatı tehdit eden ve derhal müdahale gerektiren hastaları kapsıyor. Sarı alan, acil müdahale gerektiren ancak kısa bir süre beklemeyi tolere edebilecek durumdaki hastalar için ayrılıyor. Yeşil alan ise hayati tehlikesi bulunmayan ve acil olmayan şikayetlerle gelenlerin değerlendirildiği bölüm olarak biliniyor.

Hekimlerin sıkça dile getirdiği sorun tam da bu yeşil alanda yaşanıyor. Haliyle bu bölümdeki yoğunluk arttıkça, kırmızı ve sarı alandaki hastalara ayrılan zaman ve enerji de bölünüyor. Üstelik acil olmayan durumlarda acil servise başvuranlardan ilave ücret alınabiliyor.

Ülkemizde acil olmayan şikayetler için aile hekimleri, aile sağlığı merkezleri ve MHRS üzerinden alınabilen poliklinik randevuları bulunuyor. Hayati risk taşıyan durumlarda ise 112'yi aramak ya da en yakın acil servise gitmek en doğru yol. Doğru başvuru, yalnızca doktorların değil, acil müdahaleye gerçekten ihtiyaç duyan herkesin yükünü hafifletiyor. Fakat yıllardır, yakın tarihte randevu bulamayan hastalar durumu ne olursa olsun soluğu acil serviste aldığından bu sorun bir türlü çözüme kavuşamıyor. 

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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