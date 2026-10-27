Bir Acil Servis Doktoru Derbi Günü Acil Servisin Durumunu Gösterdi: Tek Bir Hasta Yok!

Acil servislere başvuran hastalar, ilk değerlendirmede hayati risklerine göre triaj adı verilen bir sıralamadan geçiriliyor. Bu sistemde kırmızı alan, hayatı tehdit eden ve derhal müdahale gerektiren hastaları kapsıyor. Sarı alan, acil müdahale gerektiren ancak kısa bir süre beklemeyi tolere edebilecek durumdaki hastalar için ayrılıyor. Yeşil alan ise hayati tehlikesi bulunmayan ve acil olmayan şikayetlerle gelenlerin değerlendirildiği bölüm olarak biliniyor.

Hekimlerin sıkça dile getirdiği sorun tam da bu yeşil alanda yaşanıyor. Haliyle bu bölümdeki yoğunluk arttıkça, kırmızı ve sarı alandaki hastalara ayrılan zaman ve enerji de bölünüyor. Üstelik acil olmayan durumlarda acil servise başvuranlardan ilave ücret alınabiliyor.

Ülkemizde acil olmayan şikayetler için aile hekimleri, aile sağlığı merkezleri ve MHRS üzerinden alınabilen poliklinik randevuları bulunuyor. Hayati risk taşıyan durumlarda ise 112'yi aramak ya da en yakın acil servise gitmek en doğru yol. Doğru başvuru, yalnızca doktorların değil, acil müdahaleye gerçekten ihtiyaç duyan herkesin yükünü hafifletiyor. Fakat yıllardır, yakın tarihte randevu bulamayan hastalar durumu ne olursa olsun soluğu acil serviste aldığından bu sorun bir türlü çözüme kavuşamıyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!