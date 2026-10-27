Bir Acil Servis Doktoru Derbi Günü Acil Servisin Durumunu Gösterdi: Tek Bir Hasta Yok!

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tüm ülkenin gündemiydi. Ülkemizde sevilen dizilerin, dev maçların sokaklardan iş yerlerine kadar pek çok şeyin ritmini nasıl değiştirebildiğini birçok kez görmüştük. Milyonlarca kişi programını maça göre ayarlarken, sakinleşen yerlerden biri de hastanelerin acil servisleri oldu.
Bir acil serviste görev yapan Dr. Bilal Entelektüeloğlu, derbi günü acil servis koridorlarında tek bir hasta bulunmadığı anları paylaştı. Doktor, acil servislerdeki yoğunluğun önemli nedenlerinden birinin yeşil alana yapılan gereksiz başvurular olduğunu belirtti ve çözümün daha fazla hastane değil, bilinçli hasta ve doğru başvuru olduğunu söyledi. Doktorun paylaşımı acil servislerin gereksiz meşgul edilmesi üzerine yeniden düşündürdü. Kaynak
"Maç olmadığı zaman burası tıklım tıklım" diyen doktor acil servislerin gereksiz kullanımına dikkat çekti ve "Böyle böyle bilinçleneceğiz" diyerek insanları uyardı.
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