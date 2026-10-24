Dr. Furkan Ümit Bal Yanıtladı: Ameliyatta Elektrikler Gider ve Jeneratör de Çalışmazsa Ne Olur?

Bir ameliyatın tam ortasında elektriklerin kesilmesi, hepimizin aklından en az bir kere geçmiş, korkutucu senaryolardan biridir muhtemelen. Hatta biraz daha ileriye gidip jeneratörlerin de devreye girmediği durumlarda ne olabileceğini de düşünmüşüzdür. Fakat elbette hepsi bizim paranoyamız. Çünkü ameliyathaneler, böyle bir durumda bile hastayı korumak için birden fazla güvenlik katmanıyla donatılıyor.

Dr. Furkan Ümit Bal, ameliyat sırasında elektrikler gider ve jeneratör de çalışmazsa ameliyathanede neler olduğunu açıkladı. Bal, her ameliyathanenin arkasında devasa kesintisiz güç kaynakları bulunduğunu ve ameliyat lambasıyla hastayı uyutan anestezi cihazının sanki hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiğini belirtti. Açıklaması pek çok kişiyi rahatlattı.

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