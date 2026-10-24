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Dr. Furkan Ümit Bal Yanıtladı: Ameliyatta Elektrikler Gider ve Jeneratör de Çalışmazsa Ne Olur?

Dr. Furkan Ümit Bal Yanıtladı: Ameliyatta Elektrikler Gider ve Jeneratör de Çalışmazsa Ne Olur?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 23:32

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Bir ameliyatın tam ortasında elektriklerin kesilmesi, hepimizin aklından en az bir kere geçmiş, korkutucu senaryolardan biridir muhtemelen. Hatta biraz daha ileriye gidip jeneratörlerin de devreye girmediği durumlarda ne olabileceğini de düşünmüşüzdür. Fakat elbette hepsi bizim paranoyamız. Çünkü ameliyathaneler, böyle bir durumda bile hastayı korumak için birden fazla güvenlik katmanıyla donatılıyor.

Dr. Furkan Ümit Bal, ameliyat sırasında elektrikler gider ve jeneratör de çalışmazsa ameliyathanede neler olduğunu açıkladı. Bal, her ameliyathanenin arkasında devasa kesintisiz güç kaynakları bulunduğunu ve ameliyat lambasıyla hastayı uyutan anestezi cihazının sanki hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiğini belirtti. Açıklaması pek çok kişiyi rahatlattı.

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Ameliyathanede elektrik gidince neler oluyor?

Ameliyathanede elektrik gidince neler oluyor?

Ameliyathaneler, elektrik kesintisini hastaya hissettirmemek üzere kurgulanıyor. Şebeke elektriği gittiğinde jeneratör saniyeler içinde devreye giriyor. Jeneratörün o an devreye girmediği durumda bile her ameliyathanenin arkasında bulunan UPS yani kesintisiz güç kaynakları, ameliyat lambasını ve hastayı uyutan anestezi cihazını çalıştırmaya devam ediyor.

Asıl tecrübe ise bu noktada anestezi ekibine düşüyor. Anestezi cihazlarındaki bataryalar ve gaz silindirleri sayesinde hastaya oksijen ve anestezi gazı verilmeye devam edilebiliyor. Cihazın tamamen durması halinde ise hemen baş uçtaki manuel sisteme geçiliyor. Yani ambu ve oksijen tüpleriyle hasta havalandırılıyor, böylece hasta bir saniye bile oksijensiz kalmıyor. Ameliyathanelerdeki acil durum aydınlatmaları da dikiş hattının ve ameliyat alanının her zaman aydınlık kalmasını sağlıyor.

Hastanın kanaması ya da açık bir organı varsa cerrahi ekip işlemi durduruyor ve hastayı stabil halde bekletiyor. Ameliyathaneler yalnızca jeneratörlere değil, soğukkanlılıkla yönetecek şekilde eğitilmiş anestezi ve cerrahi ekiplere de emanet ediliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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