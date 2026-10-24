Teknoloji Yorumcusu Tim Pan Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonu iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katlayarak Test Etti

Katlanabilir telefonlar piyasaya çıktığından beri akıllarda aynı soru var: Ekranın ortasındaki katlama izi zamanla ne hale gelecek? Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir modeli iPhone Duo'nun ABD'de 1999 dolardan, Türkiye'de ise 229 bin 999 TL'den satışa çıktı. Pek çok kişinin çıkar çıkmaz telefonu satın almasıyla, bu merak bir kez daha gündemin en üst sıralarına taşıdı.
MediaStorm kanalının kurucusu Tim Pan, iPhone Duo'yu önce 500 kez katlayarak ekrandaki izin ilk haliyle farkını yan yana gösterdi. Ardından telefonu özel bir katlama makinesine bağlayarak 10 bin kez açıp kapattı ve eksi 20 dereceye kadar soğuttu. Karşılaştırma görüntüleri, kırışıklığın ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi.
Peki katlanabilir telefonların ortalama ömrü ne kadar?
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