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Teknoloji Yorumcusu Tim Pan Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonu iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katlayarak Test Etti

Teknoloji Yorumcusu Tim Pan Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonu iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katlayarak Test Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 19:34 Son Güncelleme: 24.10.2026 - 19:35

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Katlanabilir telefonlar piyasaya çıktığından beri akıllarda aynı soru var: Ekranın ortasındaki katlama izi zamanla ne hale gelecek? Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir modeli iPhone Duo'nun ABD'de 1999 dolardan, Türkiye'de ise 229 bin 999 TL'den satışa çıktı. Pek çok kişinin çıkar çıkmaz telefonu satın almasıyla, bu merak bir kez daha gündemin en üst sıralarına taşıdı. 

MediaStorm kanalının kurucusu Tim Pan, iPhone Duo'yu önce 500 kez katlayarak ekrandaki izin ilk haliyle farkını yan yana gösterdi. Ardından telefonu özel bir katlama makinesine bağlayarak 10 bin kez açıp kapattı ve eksi 20 dereceye kadar soğuttu. Karşılaştırma görüntüleri, kırışıklığın ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi.

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Peki katlanabilir telefonların ortalama ömrü ne kadar?

Peki katlanabilir telefonların ortalama ömrü ne kadar?

Katlanabilir telefonların ekranı, katlanma noktasında defalarca bükülen çok ince katmanlardan oluşuyor. Her bükülmede bu katmanlar çok küçük de olsa kalıcı biçimde şekil değiştiriyor ve zamanla ekranın ortasında hafifçe fark edilen bir iz bırakıyor. Üreticilerin kullandığı yüzey kaplamaları ve menteşe tasarımları izi tamamen ortadan kaldırmıyor, ancak bakış açısına göre daha az görünür hale getiriyor.

10 bin katlama, günde 100 kez açıp kapatan biri için yaklaşık üç buçuk aya denk geliyor. Yani bu test telefonun yıllar içindeki halini tam olarak göstermiyor, ancak kırışıklığın ilk aylarda nasıl bir yön izlediğine dair fikir veriyor.

Üreticiler katlanabilir telefonların menteşesini genellikle 200 bin ile 400 bin katlama arasında bir değerle derecelendiriyor. Samsung Galaxy Z Flip 5 için 200 bin, Motorola için ise 400 bin katlama değeri veriliyor. Günde 100 kez açıp kapatan biri için 200 bin katlama yaklaşık beş buçuk yıla denk geliyor. Ancak bu rakamlar laboratuvar koşullarında makineyle yapılan testlerden çıkıyor ve bağımsız denemelerde sonuçlar telefondan telefona çok değişebiliyor. Katlanma izinin kalıcı hale gelmesi ise tek başına ekranın bozulduğu anlamına gelmiyor. Bu iz katlanabilir ekranların normal bir özelliği sayılıyor ve zamanla biraz daha belirginleşebiliyor. Asıl arıza belirtileri ise katlanma çizgisinin çevresinde siyah çizgiler, ölü pikseller ya da ekran katmanlarının kalkması gibi sorunlar. iPhone Duo yeni çıktığı için uzun vadeli kullanımına dair henüz kapsamlı bir veri bulunmuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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