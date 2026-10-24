Teknoloji Yorumcusu Tim Pan Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonu iPhone Duo'yu 10 Bin Kez Katlayarak Test Etti

Katlanabilir telefonların ekranı, katlanma noktasında defalarca bükülen çok ince katmanlardan oluşuyor. Her bükülmede bu katmanlar çok küçük de olsa kalıcı biçimde şekil değiştiriyor ve zamanla ekranın ortasında hafifçe fark edilen bir iz bırakıyor. Üreticilerin kullandığı yüzey kaplamaları ve menteşe tasarımları izi tamamen ortadan kaldırmıyor, ancak bakış açısına göre daha az görünür hale getiriyor.

10 bin katlama, günde 100 kez açıp kapatan biri için yaklaşık üç buçuk aya denk geliyor. Yani bu test telefonun yıllar içindeki halini tam olarak göstermiyor, ancak kırışıklığın ilk aylarda nasıl bir yön izlediğine dair fikir veriyor.

Üreticiler katlanabilir telefonların menteşesini genellikle 200 bin ile 400 bin katlama arasında bir değerle derecelendiriyor. Samsung Galaxy Z Flip 5 için 200 bin, Motorola için ise 400 bin katlama değeri veriliyor. Günde 100 kez açıp kapatan biri için 200 bin katlama yaklaşık beş buçuk yıla denk geliyor. Ancak bu rakamlar laboratuvar koşullarında makineyle yapılan testlerden çıkıyor ve bağımsız denemelerde sonuçlar telefondan telefona çok değişebiliyor. Katlanma izinin kalıcı hale gelmesi ise tek başına ekranın bozulduğu anlamına gelmiyor. Bu iz katlanabilir ekranların normal bir özelliği sayılıyor ve zamanla biraz daha belirginleşebiliyor. Asıl arıza belirtileri ise katlanma çizgisinin çevresinde siyah çizgiler, ölü pikseller ya da ekran katmanlarının kalkması gibi sorunlar. iPhone Duo yeni çıktığı için uzun vadeli kullanımına dair henüz kapsamlı bir veri bulunmuyor.