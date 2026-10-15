iPhone Duo Onarım Ücretleri Açıklandı: İç Ekran 114 Bin 939 TL, Diğer Hasar 172 Bin 469 TL
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iPhone Duo için Apple'ın resmî servis ücretleri sayfasında yer alan tahmini onarım tutarları belli oldu. Pil değişiminden ekran onarımına, arka camdan kamera hasarına kadar birçok işlem için ödenecek rakamlar açıklandı. En pahalı kalem ise 172 bin TL'yi geçiyor.
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İç ekran onarımı 114 bin 939 TL.
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Dış ekran hasarı 21 bin 519 TL.
Arka cam, kamera ve pil için ücretler belli oldu.
Diğer hasar kategorisi 172 bin TL'yi aştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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