iPhone Duo Onarım Ücretleri Açıklandı: İç Ekran 114 Bin 939 TL, Diğer Hasar 172 Bin 469 TL

Dış ekran işin içine girdiğinde maliyet iç ekrana göre çok daha aşağıda kalıyor. Apple'ın dış ekran hasarı için talep ettiği servis ücreti 21 bin 519 TL. Dış ekran ve arka cam hasarı birlikte olduğunda tutar 28 bin 369 TL'ye çıkıyor. Kapak katmanı hasarı için istenen 2 bin 789 TL ise listedeki en düşük bedel.