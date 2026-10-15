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iPhone Duo Onarım Ücretleri Açıklandı: İç Ekran 114 Bin 939 TL, Diğer Hasar 172 Bin 469 TL

iPhone Duo Onarım Ücretleri Açıklandı: İç Ekran 114 Bin 939 TL, Diğer Hasar 172 Bin 469 TL

iPhone
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 19:40
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iPhone Duo için Apple'ın resmî servis ücretleri sayfasında yer alan tahmini onarım tutarları belli oldu. Pil değişiminden ekran onarımına, arka camdan kamera hasarına kadar birçok işlem için ödenecek rakamlar açıklandı. En pahalı kalem ise 172 bin TL'yi geçiyor. 

Kaynak - TGRT

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İç ekran onarımı 114 bin 939 TL.

İç ekran onarımı 114 bin 939 TL.

iPhone Duo'nun iç ekranının değiştirilmesi için açıklanan tahmini ücret 114 bin 939 TL. Rakamlar, Apple'ın resmî servis ücretleri sayfasında yer alan bedellere dayanıyor. İç ekran hasarı, listedeki en pahalı ikinci kalem.

Dış ekran hasarı 21 bin 519 TL.

Dış ekran hasarı 21 bin 519 TL.

Dış ekran işin içine girdiğinde maliyet iç ekrana göre çok daha aşağıda kalıyor. Apple'ın dış ekran hasarı için talep ettiği servis ücreti 21 bin 519 TL. Dış ekran ve arka cam hasarı birlikte olduğunda tutar 28 bin 369 TL'ye çıkıyor. Kapak katmanı hasarı için istenen 2 bin 789 TL ise listedeki en düşük bedel.

Arka cam, kamera ve pil için ücretler belli oldu.

Arka cam, kamera ve pil için ücretler belli oldu.

iPhone Duo için arka cam onarım ücreti 11 bin 239 TL. Arka kamerada oluşabilecek bir hasarın onarım bedeli 13 bin 369 TL. Pil sorunu yaşayan kullanıcıların karşısına çıkan rakam ise 13 bin 29 TL.

Diğer hasar kategorisi 172 bin TL'yi aştı.

Diğer hasar kategorisi 172 bin TL'yi aştı.

Apple'ın diğer hasar kategorisinde iPhone Duo için tahmini onarım maliyeti 172 bin 469 TL'ye çıkıyor. iPhone Duo onarım fiyatlarının tamamı şöyle.

Kapak katmanı hasarı 2.789 TL

Arka cam hasarı 11.239 TL

Pil servisi 13.029 TL

Arka kamera hasarı 13.369 TL

Dış ekran hasarı 21.519 TL

Dış ekran ve arka cam hasarı 28.369 TL

İç ekran hasarı 114.939 TL

Diğer hasar 172.469 TL

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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