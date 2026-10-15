Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Taksit Sınırı Değişti, Limitler Belli Oldu
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Cep telefonu almayı planlayanları yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonlarında taksit tutarı sınırını 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltti. Yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmadan 12 ay vade imkânı getirildi.
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Sıfır cep telefonlarında 40 bin liraya kadar olan modeller 12 ay taksitle satılabilecek.
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Yenilenmiş telefonlarda tutar sınırı olmadan 12 ay vade dönemi başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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