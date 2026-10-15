Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Taksit Sınırı Değişti, Limitler Belli Oldu

Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin taksitli satışlarını düzenleme yetkisi kapsamında hazırladığı yönetmelik değişikliğini 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete'de yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre sıfır cep telefonlarında taksit tutarı sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkarıldı.

Yeni düzenlemeyle fiyatı 40 bin lira ve altında olan sıfır telefonlar için 12 aya kadar vade uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin lirayı aşan modellerde ise 3 aylık vade sınırı olduğu gibi korunuyor.

Sınırın ikiye katlanmasıyla birlikte, fiyatı 20 bin ile 40 bin lira arasında kaldığı için şimdiye kadar uzun vadeli taksitten yararlanamayan pek çok model artık 12 aya kadar taksitle alınabilecek.