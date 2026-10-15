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Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Taksit Sınırı Değişti, Limitler Belli Oldu

Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Taksit Sınırı Değişti, Limitler Belli Oldu

Kredi Kartı cep telefonu Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 17:04
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Cep telefonu almayı planlayanları yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonlarında taksit tutarı sınırını 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltti. Yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmadan 12 ay vade imkânı getirildi.

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Sıfır cep telefonlarında 40 bin liraya kadar olan modeller 12 ay taksitle satılabilecek.

Sıfır cep telefonlarında 40 bin liraya kadar olan modeller 12 ay taksitle satılabilecek.

Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin taksitli satışlarını düzenleme yetkisi kapsamında hazırladığı yönetmelik değişikliğini 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete'de yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre sıfır cep telefonlarında taksit tutarı sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkarıldı.

Yeni düzenlemeyle fiyatı 40 bin lira ve altında olan sıfır telefonlar için 12 aya kadar vade uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin lirayı aşan modellerde ise 3 aylık vade sınırı olduğu gibi korunuyor.

Sınırın ikiye katlanmasıyla birlikte, fiyatı 20 bin ile 40 bin lira arasında kaldığı için şimdiye kadar uzun vadeli taksitten yararlanamayan pek çok model artık 12 aya kadar taksitle alınabilecek.

Yenilenmiş telefonlarda tutar sınırı olmadan 12 ay vade dönemi başladı.

Yenilenmiş telefonlarda tutar sınırı olmadan 12 ay vade dönemi başladı.

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağı yenilenmiş cihazlar oldu. 'Yenilenmiş ürün' niteliğindeki cep telefonlarında fiyat ne olursa olsun 12 aya kadar vade uygulanabilecek. Yani bu cihazlarda sıfır telefonlardaki gibi 40 bin liralık bir eşik aranmayacak.

Yenilenmiş telefonlar, sıfır cihazlara göre daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle son dönemde özellikle bütçesini zorlamak istemeyen tüketicilerin tercih ettiği bir seçenek haline geldi. Tutar sınırının kaldırılması, üst segment yenilenmiş modellerin de uzun vadeli taksitle alınabilmesinin önünü açıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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