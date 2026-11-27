İnsansı Robotların Evlere Ne Zaman Girebileceğine Dair Xpeng'den Takvim Geldi
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, insansı robotların ev işlerinde kullanılabileceği günlerin uzak olmadığını öngörüyor. Şirket, genel amaçlı robotu Iron'ın yeni versiyonunu tanıtarak üretim ve satış planlarını da açıkladı. Xpeng Eş Başkanı Brian Gu ise robotların evlere girebilmesi için aşılması gereken zorlu eşikleri anlattı.
Robotlar 1-2 yıl içinde evlere girebilir.
Seri üretim ocak ayında başlayacak.
Aynı anda yürümek ve konuşmak kolay değil.
Robotik birimi 900 milyon dolar fon topladı.
Evler daha yüksek güvenlik gerektiriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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