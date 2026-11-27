Brian Gu, bir robotun konuşmasını, yürümesini veya elleriyle belirli görevleri yerine getirmesini sağlamanın mümkün olduğunu, ancak bunların aynı anda yapılmasının çok daha zor olduğunu söyledi. Robotların yürürken görev yapması, soruları yanıtlaması, dengesini koruması ve dikkatinin dağılmaması gerektiğine işaret eden Gu, tüm bu işlevlerin uyum içinde çalışmasını teknolojinin en zorlu aşaması olarak tanımladı. Özellikle Çin'deki birçok girişim robot el sistemleri veya yapay zeka destekli kontrol mekanizmaları gibi belirli alanlara odaklanırken, bazı şirketler parçaları birleştirme işini başka firmalara bırakıyor. Gu'nun aktardığına göre Xpeng'in kurucu ortağı ve CEO'su He Xiaopeng de yazılımın hemen her sorunu çözebileceğini düşünüyordu, fakat elektrikli otomobil sektörüne girdikten sonra donanımı güvenli ve istikrarlı çalıştırmanın ne kadar zor olduğunu gördü.