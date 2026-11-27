Freud Bilinçaltını Okusaydı Sana İlk Ne Söylerdi?
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Bazen neden aynı insanlara çekildiğimizi, neden belirli durumlarda kendimizi kaybettiğimizi ya da aslında önemsiz görünen bir olayın neden günlerce aklımızdan çıkmadığını anlayamayız. Belki de bugünkü tepkilerimizin ardında, çoktan unuttuğumuzu sandığımız deneyimler, bastırdığımız arzular veya kendimize bile itiraf etmekte zorlandığımız duygular vardır.
Peki ya seni bugün zorlayan şey, geçmişte çözümlenmemiş bir meselenin bilinçaltındaki yansımasıysa?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Bir arkadaş grubunda herkesin eğlendiği bir akşam, aniden kendini dışarıdan izliyormuş gibi hissettin. İlk düşüncen ne olurdu?
3. Çocukluğundan kalan bir eşya yıllar sonra eline geçti. Eşyadan çok hangi duygu seni etkilerdi?
4. Sana çok değer veren biri, senin beklediğin kadar heyecanlı davranmadığında ne hissedersin?
5. Bir hayalin gerçekleşmek üzereyken son anda geri çekildiğini fark ettin. Sence bunun altında ne yatıyor olabilir?
6. Bir tartışmadan sonra karşındaki kişi özür diledi ama sen hala rahatlayamadın. Neden?
7. Birinin sana "Sen eskiden böyle değildin" dediğini düşün. Bu cümle sende hangi düşünceyi uyandırır?
8. Bir insanın seni çok iyi tanıdığını söylemesi seni nasıl hissettirir?
9. Bir rüyanın etkisinden gün boyunca çıkamadığını düşün. Sence seni asıl etkileyen ne olurdu?
10. Hayatındaki bütün beklentiler bir gün ortadan kalksa, kendin için ilk neyi seçerdin?
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