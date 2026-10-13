Bankalar e-Ticaret Sitesine Dönüşüyor: Mobil Uygulamadan Telefon Kiralanıyor, İkinci El Araç Satılıyor

İş Bankası'nın 'İşCep Aracım' platformu, Garanti BBVA'nın aksine bankanın kendi ikinci el araçlarını listelemiyor ve satın alma talebi almıyor. Bunun yerine araçla ilgili bankacılık işlemlerini, harcamaları ve önemli tarihleri tek yerde topluyor; kullanıcıya aracının tahmini satış fiyatını ve ne kadar sürede satılabileceğini gösteriyor.

Satış anında devreye giren Güvenli Araç Alım Satım sistemi ise Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği içinde çalışıyor. Satış bedeli, noter işlemleri tamamlanana kadar bankada bekletiliyor ve bu sayede kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi hedefleniyor. İşlem, İşCep'te 'Ödeme Yap > Güvenli Araç Alım Satım' adımlarından yapılıyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre örnekler yalnızca Türkiye'yle sınırlı değil: Volkswagen Financial Services ve Çin'deki Ping An Bank da benzer yolu izliyor. Bankaların bundan sonra konut, sigorta ve seyahat gibi alanlara da açılması bekleniyor.