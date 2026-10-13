Bankalar e-Ticaret Sitesine Dönüşüyor: Mobil Uygulamadan Telefon Kiralanıyor, İkinci El Araç Satılıyor
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Türkiye'de bankalar mobil uygulamalarını yalnızca para transferi yapılan bir ekran olmaktan çıkarıp alışveriş vitrinine çeviriyor. Kimi telefon kiralama hizmeti sunarken kimi de ikinci el araç satışına aracılık ediyor; Garanti BBVA ve İş Bankası bu dönüşümün en görünür iki örneği olarak öne çıkıyor.
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Garanti BBVA, kendi leasing portföyündeki ikinci el araçları mobil uygulamasında satışa çıkardı.
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Aynı uygulamadan iPhone da kiralanabiliyor: Seçimden teslimata kadar her adım ekranda.
İş Bankası ise araç satmıyor ama alıcıyla satıcı arasındaki parayı noter işlemi bitene kadar tutuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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