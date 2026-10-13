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Bankalar e-Ticaret Sitesine Dönüşüyor: Mobil Uygulamadan Telefon Kiralanıyor, İkinci El Araç Satılıyor

Bankalar e-Ticaret Sitesine Dönüşüyor: Mobil Uygulamadan Telefon Kiralanıyor, İkinci El Araç Satılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 07:53
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Türkiye'de bankalar mobil uygulamalarını yalnızca para transferi yapılan bir ekran olmaktan çıkarıp alışveriş vitrinine çeviriyor. Kimi telefon kiralama hizmeti sunarken kimi de ikinci el araç satışına aracılık ediyor; Garanti BBVA ve İş Bankası bu dönüşümün en görünür iki örneği olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Ömer Temür / Türkiye Gazetesi

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Garanti BBVA, kendi leasing portföyündeki ikinci el araçları mobil uygulamasında satışa çıkardı.

Garanti BBVA, kendi leasing portföyündeki ikinci el araçları mobil uygulamasında satışa çıkardı.

Garanti BBVA Mobil'deki 'Aracım' bölümünde bankanın leasing portföyündeki ikinci el araçlar fotoğrafları, teknik özellikleri, ekspertiz raporları ve Tramer kayıtlarıyla listeleniyor. Kullanıcı beğendiği araç için doğrudan satın alma talebi gönderebiliyor.

Aynı bölümden aracın tahmini piyasa değeri de kontrol edilebiliyor. HGS ve sigorta işlemleri de aynı ekranın içinde yer alıyor; yani ilan bakmaktan sigorta yaptırmaya kadar uzanan zincir tek uygulamada toplanmış durumda.

Bankanın ikinci el araç alıcılarına yönelik dijital taşıt kredisi de Borusan Next iş birliğiyle şubeye ya da bayiye gidilmeden mobilden kullanılabiliyor.

Aynı uygulamadan iPhone da kiralanabiliyor: Seçimden teslimata kadar her adım ekranda.

Aynı uygulamadan iPhone da kiralanabiliyor: Seçimden teslimata kadar her adım ekranda.

Garanti BBVA'nın iPhone kiralama modelinde cihaz seçimi, sözleşme, ödeme ve teslimat adımları uygulama içinden yürütülüyor. Başvuru 'Başvurular > iPhone Kirala' yolundan yapılıyor.

Bankanın sayfasındaki bilgiye göre kiralama süresi 12 veya 24 ay. Cihazın mülkiyeti kiralama boyunca ve sonrasında Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri A.Ş.'de kalıyor, süre sonunda telefon iade ediliyor. Ödeme tarafında aylık sabit tutar ya da peşin başlangıç ödemesi sonrası kalanın taksitlendirilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

İş Bankası ise araç satmıyor ama alıcıyla satıcı arasındaki parayı noter işlemi bitene kadar tutuyor.

İş Bankası ise araç satmıyor ama alıcıyla satıcı arasındaki parayı noter işlemi bitene kadar tutuyor.

İş Bankası'nın 'İşCep Aracım' platformu, Garanti BBVA'nın aksine bankanın kendi ikinci el araçlarını listelemiyor ve satın alma talebi almıyor. Bunun yerine araçla ilgili bankacılık işlemlerini, harcamaları ve önemli tarihleri tek yerde topluyor; kullanıcıya aracının tahmini satış fiyatını ve ne kadar sürede satılabileceğini gösteriyor.

Satış anında devreye giren Güvenli Araç Alım Satım sistemi ise Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği içinde çalışıyor. Satış bedeli, noter işlemleri tamamlanana kadar bankada bekletiliyor ve bu sayede kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi hedefleniyor. İşlem, İşCep'te 'Ödeme Yap > Güvenli Araç Alım Satım' adımlarından yapılıyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre örnekler yalnızca Türkiye'yle sınırlı değil: Volkswagen Financial Services ve Çin'deki Ping An Bank da benzer yolu izliyor. Bankaların bundan sonra konut, sigorta ve seyahat gibi alanlara da açılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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