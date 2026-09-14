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Bankalardan Telefon Kiralama Adımı: iPhone Modelleri İçin 12 ve 24 Aylık Kiralama Dönemi Başladı

Bankalardan Telefon Kiralama Adımı: iPhone Modelleri İçin 12 ve 24 Aylık Kiralama Dönemi Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 07:35
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iPhone 18 Pro Max'in en üst modeli Türkiye'de 255 bin 999 liraya dayanınca bankalar, telefonu peşin almak istemeyen müşteriler için otomobil sektöründeki uzun vadeli kiralama mantığını cebe taşıdı. Mobil uygulamalar üzerinden başvuru alınan sistemde, model 12 veya 24 ay boyunca aylık bedelle kullanılabiliyor ve süre bitiminde cihaz, verileri silinerek bankaya iade ediliyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede iPhone 18 serisi için ön siparişler 12 Eylül'de başlarken telefonlar 18 Eylül'de raflardaki yerini alacak.

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Bir Bankanın Tarifesine Göre 256 GB'lık iPhone 18 Pro Max, 24 Ay Vadeyle Aylık 7 Bin 150 Liradan Kiralanabiliyor.

Bir Bankanın Tarifesine Göre 256 GB'lık iPhone 18 Pro Max, 24 Ay Vadeyle Aylık 7 Bin 150 Liradan Kiralanabiliyor.

Bankaların uygulamaları üzerinden sunduğu tarifeye göre 256 GB'lık iPhone 18 Pro Max'i 24 ay boyunca sabit ödemeyle kiralamak isteyen bir müşteri aylık 7 bin 150 lira ödüyor; bu seçenekte toplam maliyet 171 bin 600 liraya ulaşıyor. Peşinat ödemeyi tercih edenler için tablo değişiyor: 22 bin 612 lira ilk ödemeyle kalan 23 ay boyunca aylık 6 bin 110 lira, 37 bin 687 lira peşinatla 5 bin lira, 52 bin 762 liralık ilk ödemeyle ise ay başına yalnızca 4 bin lira ödeniyor.

En üst segmentte, 2 TB'lik iPhone 18 Pro Max'i 24 ay vadeyle kiralamak isteyenler aylık yaklaşık 13 bin lira ödeyecek. Bankalar ayrıca 124 bin liralık tek seferlik ödemeyle 24 ay kiralama seçeneğini de masaya koyuyor; bu yolu seçenler için de süre sonunda telefon geri alınıyor, sahiplik hiçbir noktada müşteriye geçmiyor.

Başvuru sürecinde müşteri önce modelini seçip kira sözleşmesini onaylıyor, ardından banka kredi puanına göre değerlendirme yapıyor. Onay çıkarsa cihaz kapıya teslim ediliyor. Kiralama süresince dört kez onarım hakkı tanınıyor, ama sürenin sonunda iPhone'un sahibi yine hiçbir zaman müşteri olmuyor: Cihaz verileri silinerek bankaya iade ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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