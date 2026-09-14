Bankalardan Telefon Kiralama Adımı: iPhone Modelleri İçin 12 ve 24 Aylık Kiralama Dönemi Başladı
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iPhone 18 Pro Max'in en üst modeli Türkiye'de 255 bin 999 liraya dayanınca bankalar, telefonu peşin almak istemeyen müşteriler için otomobil sektöründeki uzun vadeli kiralama mantığını cebe taşıdı. Mobil uygulamalar üzerinden başvuru alınan sistemde, model 12 veya 24 ay boyunca aylık bedelle kullanılabiliyor ve süre bitiminde cihaz, verileri silinerek bankaya iade ediliyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede iPhone 18 serisi için ön siparişler 12 Eylül'de başlarken telefonlar 18 Eylül'de raflardaki yerini alacak.
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Bir Bankanın Tarifesine Göre 256 GB'lık iPhone 18 Pro Max, 24 Ay Vadeyle Aylık 7 Bin 150 Liradan Kiralanabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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