Bankalardan Telefon Kiralama Adımı: iPhone Modelleri İçin 12 ve 24 Aylık Kiralama Dönemi Başladı

Bankaların uygulamaları üzerinden sunduğu tarifeye göre 256 GB'lık iPhone 18 Pro Max'i 24 ay boyunca sabit ödemeyle kiralamak isteyen bir müşteri aylık 7 bin 150 lira ödüyor; bu seçenekte toplam maliyet 171 bin 600 liraya ulaşıyor. Peşinat ödemeyi tercih edenler için tablo değişiyor: 22 bin 612 lira ilk ödemeyle kalan 23 ay boyunca aylık 6 bin 110 lira, 37 bin 687 lira peşinatla 5 bin lira, 52 bin 762 liralık ilk ödemeyle ise ay başına yalnızca 4 bin lira ödeniyor.

En üst segmentte, 2 TB'lik iPhone 18 Pro Max'i 24 ay vadeyle kiralamak isteyenler aylık yaklaşık 13 bin lira ödeyecek. Bankalar ayrıca 124 bin liralık tek seferlik ödemeyle 24 ay kiralama seçeneğini de masaya koyuyor; bu yolu seçenler için de süre sonunda telefon geri alınıyor, sahiplik hiçbir noktada müşteriye geçmiyor.

Başvuru sürecinde müşteri önce modelini seçip kira sözleşmesini onaylıyor, ardından banka kredi puanına göre değerlendirme yapıyor. Onay çıkarsa cihaz kapıya teslim ediliyor. Kiralama süresince dört kez onarım hakkı tanınıyor, ama sürenin sonunda iPhone'un sahibi yine hiçbir zaman müşteri olmuyor: Cihaz verileri silinerek bankaya iade ediliyor.