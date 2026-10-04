Kazadan Sonra Yatağa Bağımlı Kalan Babalarını Yeniden Yürürken Gören Çocukların Sevinci Kalpleri Isıttı

Bir ailenin hayatı tek bir kazayla bir anda değişebiliyor. Günlük işlerimiz, en basit alışkanlıklarımız bile yatağa bağımlı geçen uzun haftaların ardından yeniden şekilleniyor. Rehabilitasyon süreci ise çoğu zaman hem hastayı hem de ailesini sabır ve emek isteyen uzun bir yola çıkarıyor. Bu yolun sonunda atılan ilk adım, ailenin hayatının yeni evresine açılan bir kapı olabiliyor.

Geçirdiği kaza sonrası uzun süre yatağa bağımlı kalan bir babanın, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yürümeye başladığı anlar, eşi tarafından kaydedildi. Uzun süredir yatakta olan babalarını yeniden yürürken gören çocukların mutluluğu ise yüreklere dokundu.

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