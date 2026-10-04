Bir Kadın Hamilelik Sırasında Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Gebelik, yalnızca karnın büyümesiyle sınırlı kalmayan, hormonların vücudun hemen her yerine yansıdığı bir süreç. Cilt tonundan yüz hatlarına kadar pek çok değişim, anne adayları için bazen en az bebeğin hareketleri kadar dikkat çekici olabiliyor. Peki gebelik yüzde tam olarak neleri değiştiriyor?
İçerik üreticisi Dorcas Ibeh, bu soruyu kendi yüzü üzerinden yanıtladığı bir video paylaştı. Ibeh, önce 'gebelik öncesi' pürüzsüz görünen cildini ve burnunu gösterdi, ardından 'gebelik sırasında' ciltteki koyulaşmayı, lekeleri ve belirgin biçimde dolgunlaşan burnunu karşılaştırdı. Görüntüler pek çok kişiyi korkutsa da genç kadın 'Sonunda her şeye değdi' diyerek süreç için şükrettiğini belirtti.
Peki gebelikte cilt ve burun neden değişiyor?
Gebelikte ciltte görülen koyulaşmanın en bilinen nedeni, halk arasında 'gebelik maskesi' olarak anılan melazma (kloazma). Östrojen, progesteron ve melanosit uyarıcı hormon düzeylerinin artması cildin pigment üretimini yükseltiyor. Sonuçta alın, burun, dudak üstü ve elmacık kemikleri gibi bölgelerde koyu kahverengi lekeler belirebiliyor. Bu lekeler gebelerin yaklaşık yüzde 50'sinde görülüyor ve güneş ışığı lekeleri belirginleştiriyor. Genellikle doğumdan sonra kendiliğinden soluyor, bazı durumlarda ise bir yıla kadar sürebiliyor.
Burundaki dolgunlukta ise kan hacmindeki artış rol oynuyor. Gebelikte kan hacmi yüzde 30 ile 50 oranında artarken, östrojen ve progesteron burun mukozasındaki damarların genişlemesine ve şişmesine yol açabiliyor. Vücutta tutulan sıvı da yüzde ve burunda hafif bir dolgunluk yaratıyor. Her beş gebeden birinde görülen gebelik rinitinde ise burun tıkanıklığı ve akıntı da eşlik edebiliyor. Bu değişimlerin çoğu doğumdan sonra kendiliğinden geriliyor. Yine de ani ve belirgin yüz şişliği ya da yeni lekeler fark eden anne adaylarının hekime danışması öneriliyor.
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