Bir Kadın Hamilelik Sırasında Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Gebelik, yalnızca karnın büyümesiyle sınırlı kalmayan, hormonların vücudun hemen her yerine yansıdığı bir süreç. Cilt tonundan yüz hatlarına kadar pek çok değişim, anne adayları için bazen en az bebeğin hareketleri kadar dikkat çekici olabiliyor. Peki gebelik yüzde tam olarak neleri değiştiriyor?

İçerik üreticisi Dorcas Ibeh, bu soruyu kendi yüzü üzerinden yanıtladığı bir video paylaştı. Ibeh, önce 'gebelik öncesi' pürüzsüz görünen cildini ve burnunu gösterdi, ardından 'gebelik sırasında' ciltteki koyulaşmayı, lekeleri ve belirgin biçimde dolgunlaşan burnunu karşılaştırdı. Görüntüler pek çok kişiyi korkutsa da genç kadın 'Sonunda her şeye değdi' diyerek süreç için şükrettiğini belirtti.

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