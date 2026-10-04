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Şehirleri Süngere Çeviriyorlar: Şiddetli Yağmurlarda Sokakları Su Basmasını Önleyecekler

Şehirleri Süngere Çeviriyorlar: Şiddetli Yağmurlarda Sokakları Su Basmasını Önleyecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 12:30
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Yoğun yağışlarda sokakların göle dönmesi, betonla kaplı şehirlerin ortak derdi. Geleneksel yöntemde yağmur suyu borular ve kanallarla olabildiğince hızlı uzaklaştırılıyor. Çin'deki 'sünger şehirler' ise tam tersini yapıyor: Suyu emiyor, yavaşlatıyor ve şehrin içinde tutuyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Yağmur suyu daha düştüğü yerde yakalanıyor.

Yağmur suyu daha düştüğü yerde yakalanıyor.

Bunun için şehre çok sayıda gölet yapılıyor; tıpkı delikli bir sünger gibi, her biri suyun bir kısmını tutuyor. Suyu geçiren asfalt, yeşil çatılar ve yağmur bahçeleri de yüzeyden akıp giden su miktarını azaltıyor.

Su, şehirden aceleyle uzaklaştırılmıyor.

Su, şehirden aceleyle uzaklaştırılmıyor.

Düz kanalların yerini bitkilerle kaplı kıvrımlı dereler ve sulak alanlar alıyor; bunlar suyun akışını yavaşlatıyor. Bitkiler bu sırada sudaki kirletici maddeleri ve fazla besinleri de tutuyor.

Üstelik bu alanlar şehre park, yeşil alan ve hayvanlar için yaşam alanı olarak geri dönüyor.

Suyun döküldüğü alçak bölgelere yapı yapılmıyor.

Suyun döküldüğü alçak bölgelere yapı yapılmıyor.

Son aşama, suyun nehre, göle ya da denize boşaldığı yer. Fikrin sahibi peyzaj mimarı Kongjian Yu, bu alanların suya bırakılmasını ve alçak bölgelerde inşaattan kaçınılmasını savunuyordu. Yu, 'Suyla savaşamazsınız, onu bırakmanız gerekir' diyordu.

Ancak sistemin de bir sınırı var.

Ancak sistemin de bir sınırı var.

Uzmanlara göre sünger şehir altyapısı günde en fazla 200 milimetre yağışı kaldırabiliyor. Oysa 2021'de Zhengzhou'da yalnızca bir saatte 200 milimetreden fazla yağmur yağdı. Böyle aşırı yağışlarda sistem tek başına yetmiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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