Şehirleri Süngere Çeviriyorlar: Şiddetli Yağmurlarda Sokakları Su Basmasını Önleyecekler
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Yoğun yağışlarda sokakların göle dönmesi, betonla kaplı şehirlerin ortak derdi. Geleneksel yöntemde yağmur suyu borular ve kanallarla olabildiğince hızlı uzaklaştırılıyor. Çin'deki 'sünger şehirler' ise tam tersini yapıyor: Suyu emiyor, yavaşlatıyor ve şehrin içinde tutuyor.
Gelin birlikte bakalım.
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Yağmur suyu daha düştüğü yerde yakalanıyor.
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Su, şehirden aceleyle uzaklaştırılmıyor.
Suyun döküldüğü alçak bölgelere yapı yapılmıyor.
Ancak sistemin de bir sınırı var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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