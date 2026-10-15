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Taksitle Alışverişte 12 Ay Sınırı Kaldırıldı: Süreleri Artık Ticaret Bakanlığı Belirleyecek

Taksitle Alışverişte 12 Ay Sınırı Kaldırıldı: Süreleri Artık Ticaret Bakanlığı Belirleyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 11:08
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Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik 15 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet alımlarında yönetmeliğe yazılı 12 aylık genel sınır ile ürün bazlı süreler metinden çıkarıldı; bundan sonra taksit sürelerini Bakanlık kararla belirleyecek. Ancak bu, taksitlerin otomatik olarak uzadığı ya da sınırsız taksit dönemi başladığı anlamına gelmiyor.

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Yönetmeliğin 12/B maddesi değişti, taksit sürelerini artık Ticaret Bakanlığı belirleyecek.

Yönetmeliğin 12/B maddesi değişti, taksit sürelerini artık Ticaret Bakanlığı belirleyecek.

Resmi Gazete'nin 15 Ekim tarihli ve 33401 sayılı nüshasında yayımlanan değişiklik, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'in 12/B maddesinin birinci ve ikinci fıkralarını yeniden yazdı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar ise yürürlükten kaldırıldı. 

Yeni metne göre Bakanlık, konut satışı dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye doğrudan yetkili. Kapsama, satış sonrasında belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirildiği ya da ödemenin ertelendiği uygulamalar da giriyor. Bakanlığın alacağı kararlar resmi internet sitesinde ilan edilecek ve ilgili üst meslek kuruluşlarına gönderilecek.

Yönetmelikte yazan 12 aylık genel sınır ve ürün bazlı süreler tek hamlede çıkarıldı.

Yönetmelikte yazan 12 aylık genel sınır ve ürün bazlı süreler tek hamlede çıkarıldı.

Eski metinde süreler doğrudan yönetmeliğin içinde yazıyordu ve Bakanlık bunları yalnızca afet ve olağanüstü hallerde geçici olarak değiştirebiliyordu. Konut dışındaki taksitli satışlarda genel kural 12 aydı; hava yolu, seyahat acentesi ve konaklamada bu süre 18 aya kadar çıkabiliyordu. Yeni düzenlemeyle hem bu genel çerçeve hem de ürün gruplarına özel süreler metinden silindi.

Endeks24'ün derlemesine göre çıkarılan hükümler yedi ürün ve hizmet grubunu, beş taşıt fiyat dilimini ve kuyumu kapsıyordu; süreler 3 ay ile 48 ay arasında değişiyordu. Yeni metinde ise tek bir rakam yok. Süreleri ne belirleyecek sorusunun cevabı, Bakanlığın bundan sonra alacağı kararlarda saklı.

Cep telefonunda 20 bin liranın üzerindeki cihazlara şimdiye kadar en fazla 3 ay taksit yapılabiliyordu.

Cep telefonunda 20 bin liranın üzerindeki cihazlara şimdiye kadar en fazla 3 ay taksit yapılabiliyordu.

Fiyatı 20 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında taksit süresi 3 ayla sınırlıydı; yenilenmiş ürünlerde bu eşik 25 bin liraydı. Sınırın altında kalan cihazlarda ise genel 12 ay kuralı geçerliydi.

Elektronikte tek kalem bu değildi. Video, kamera ve ses sistemlerinde azami süre 4 ay, tablet bilgisayarlarda 6 aydı. Bu satırların hepsi yönetmelik metninden çıkarıldı.

Mobilyada 9, televizyonda 4 ila 9 ay olan süreler de yönetmelik metninden silindi.

Mobilyada 9, televizyonda 4 ila 9 ay olan süreler de yönetmelik metninden silindi.

Televizyonda süreler fiyata göre ikiye ayrılıyordu: 5 bin liranın altındaki modellerde 9 ay, üstündekilerde 4 ay. Beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aletlerinde de mobilyada da azami taksit 9 aydı.

Hava yolu ve seyahatin yanı sıra konaklama, mobilya, elektronik ve beyaz eşya için öngörülen özel sürelerin düzenlemeyle yönetmelikten kaldırıldığı, eski sürelerin 3 ile 12 ay arasında değiştiği belirtildi.

Taşıtlarda fiyata göre 48 aya kadar uzanan basamaklı taksit tablosu da yürürlükten kalktı.

Taşıtlarda fiyata göre 48 aya kadar uzanan basamaklı taksit tablosu da yürürlükten kalktı.

Taşıtlarda fatura değerine göre beş basamaklı bir tablo uygulanıyordu. 400 bin liraya kadar olan araçlarda 48 ay, 400 bin ile 800 bin lira arasında 36 ay, 800 bin ile 1,2 milyon lira arasında 24 ay, 1,2 ile 2 milyon lira arasında 12 ay taksit yapılabiliyordu. 2 milyon lirayı aşan araçlarda ise taksit imkânı yoktu.

Kuyumda da benzer bir kısıt vardı: basılı ve külçe olmayan kuyum ürünlerinde azami süre 3 aydı, diğer kuyum ürünlerinde taksit uygulanmıyordu. Bu hükümlerin hepsi 12/B maddesinden çıkarıldı.

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Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit kuralları ise BDDK'da kalmaya devam ediyor.

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit kuralları ise BDDK'da kalmaya devam ediyor.

Kredi kartı taksitleri bu yönetmeliğin değil, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararlarının konusu. Bankaların kartla yapılan alışverişlerde uygulayacağı taksit koşulları yeni düzenlemeden etkilenmiyor ve geçerliliğini koruyor.

Bakanlığın hangi ürün ve hizmet gruplarında hangi süreleri belirleyeceği ise henüz açıklanmadı. Kararların Bakanlığın internet sitesinde duyurulması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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