Taksitle Alışverişte 12 Ay Sınırı Kaldırıldı: Süreleri Artık Ticaret Bakanlığı Belirleyecek

Eski metinde süreler doğrudan yönetmeliğin içinde yazıyordu ve Bakanlık bunları yalnızca afet ve olağanüstü hallerde geçici olarak değiştirebiliyordu. Konut dışındaki taksitli satışlarda genel kural 12 aydı; hava yolu, seyahat acentesi ve konaklamada bu süre 18 aya kadar çıkabiliyordu. Yeni düzenlemeyle hem bu genel çerçeve hem de ürün gruplarına özel süreler metinden silindi.

Endeks24'ün derlemesine göre çıkarılan hükümler yedi ürün ve hizmet grubunu, beş taşıt fiyat dilimini ve kuyumu kapsıyordu; süreler 3 ay ile 48 ay arasında değişiyordu. Yeni metinde ise tek bir rakam yok. Süreleri ne belirleyecek sorusunun cevabı, Bakanlığın bundan sonra alacağı kararlarda saklı.