Taksitle Alışverişte 12 Ay Sınırı Kaldırıldı: Süreleri Artık Ticaret Bakanlığı Belirleyecek
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Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik 15 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet alımlarında yönetmeliğe yazılı 12 aylık genel sınır ile ürün bazlı süreler metinden çıkarıldı; bundan sonra taksit sürelerini Bakanlık kararla belirleyecek. Ancak bu, taksitlerin otomatik olarak uzadığı ya da sınırsız taksit dönemi başladığı anlamına gelmiyor.
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Yönetmeliğin 12/B maddesi değişti, taksit sürelerini artık Ticaret Bakanlığı belirleyecek.
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Yönetmelikte yazan 12 aylık genel sınır ve ürün bazlı süreler tek hamlede çıkarıldı.
Cep telefonunda 20 bin liranın üzerindeki cihazlara şimdiye kadar en fazla 3 ay taksit yapılabiliyordu.
Mobilyada 9, televizyonda 4 ila 9 ay olan süreler de yönetmelik metninden silindi.
Taşıtlarda fiyata göre 48 aya kadar uzanan basamaklı taksit tablosu da yürürlükten kalktı.
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Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit kuralları ise BDDK'da kalmaya devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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