İstanbul'da Sabah Oldu, Selin Yarattığı Hasar Ortaya Çıktı: Ayazağa'da Araçlar Üst Üste Yığıldı

Kemerburgaz Caddesi çevresinde dere yatağı yükü kaldıramayınca sular mahalleyi bastı. Önce otoparklar ve yollar göle döndü, ardından akıntı park halindeki araçları önüne katarak birbirinin üzerine yığdı. İHA'nın dron kamerasıyla kaydettiği görüntülerde araçların sürüklenip kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bölgede yaşayan Fatih Kılıç, 'Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda' dedi.

Anadolu Ajansı'nın görüntülediği anlardan birinde ise bir kişi, aracın üzerinde mahsur kalarak sel sularında sürüklendi. A Haber spikeri Haktan Uysal, canlı yayında 'Suyun gücü öyle kuvvetli ki araçları bir karton gibi, bir oyuncak gibi önüne katmış götürüyor' ifadelerini kullandı. Uysal, kente metrekareye 125 kilogramdan fazla yağış düştüğünü de hatırlattı. Yollardaki istinat ve bahçe duvarları yükselen debiyle şelaleye döndü, bazı rögarlar patlayarak su seviyesini daha da yükseltti.