İstanbul'da Sabah Oldu, Selin Yarattığı Hasar Ortaya Çıktı: Ayazağa'da Araçlar Üst Üste Yığıldı
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İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanağın ardından sabah olduğunda Sarıyer Ayazağa'daki tahribat gün ışığında ortaya çıktı. Dere yatağından taşan sular onlarca aracı sürükleyip üst üste yığdı, dron görüntüleri kullanılamaz hale gelen araçları ve sokaklardaki hasarı gözler önüne serdi. Selde ünlü isimler de mahsur kalırken mahalle sakinleri yetkili bulamadıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
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Sel suları Ayazağa'da araçları bir oyuncak gibi önüne katıp sürükledi.
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Ayazağa'daki stüdyolar da sular altında kaldı, Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı.
Elektrikler kesildi, mahalleli yetkili bekledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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