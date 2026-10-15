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İstanbul'da Sabah Oldu, Selin Yarattığı Hasar Ortaya Çıktı: Ayazağa'da Araçlar Üst Üste Yığıldı

İstanbul'da Sabah Oldu, Selin Yarattığı Hasar Ortaya Çıktı: Ayazağa'da Araçlar Üst Üste Yığıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 09:47
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İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanağın ardından sabah olduğunda Sarıyer Ayazağa'daki tahribat gün ışığında ortaya çıktı. Dere yatağından taşan sular onlarca aracı sürükleyip üst üste yığdı, dron görüntüleri kullanılamaz hale gelen araçları ve sokaklardaki hasarı gözler önüne serdi. Selde ünlü isimler de mahsur kalırken mahalle sakinleri yetkili bulamadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Sel suları Ayazağa'da araçları bir oyuncak gibi önüne katıp sürükledi.

Sel suları Ayazağa'da araçları bir oyuncak gibi önüne katıp sürükledi.

Kemerburgaz Caddesi çevresinde dere yatağı yükü kaldıramayınca sular mahalleyi bastı. Önce otoparklar ve yollar göle döndü, ardından akıntı park halindeki araçları önüne katarak birbirinin üzerine yığdı. İHA'nın dron kamerasıyla kaydettiği görüntülerde araçların sürüklenip kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bölgede yaşayan Fatih Kılıç, 'Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda' dedi.

Anadolu Ajansı'nın görüntülediği anlardan birinde ise bir kişi, aracın üzerinde mahsur kalarak sel sularında sürüklendi. A Haber spikeri Haktan Uysal, canlı yayında 'Suyun gücü öyle kuvvetli ki araçları bir karton gibi, bir oyuncak gibi önüne katmış götürüyor' ifadelerini kullandı. Uysal, kente metrekareye 125 kilogramdan fazla yağış düştüğünü de hatırlattı. Yollardaki istinat ve bahçe duvarları yükselen debiyle şelaleye döndü, bazı rögarlar patlayarak su seviyesini daha da yükseltti.

Ayazağa'daki stüdyolar da sular altında kaldı, Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı.

Ayazağa'daki stüdyolar da sular altında kaldı, Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı.

Sudan en çok etkilenen noktalardan biri Maslak-Ayazağa hattındaki stüdyolar oldu. Şarkıcı Murat Boz, bulundukları bölgeyi görüntüleyerek yardım istedi: 'Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.'

Oyuncu Demet Özdemir de bir stüdyoda mahsur kalanlar arasındaydı. Yardım çağrısının ardından AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler Özdemir'in bulunduğu binaya botla ulaştı ve onu suyla kaplanan bölgeden tahliye etti. Sular ilerleyen saatlerde yürünemeyecek seviyeye çıkınca vatandaşlar da el ele tutuşup insan zinciri kurdu, halatlarla mahsur kalanları tek tek güvenli alana çekti.

Elektrikler kesildi, mahalleli yetkili bekledi.

Elektrikler kesildi, mahalleli yetkili bekledi.

Ayazağa'da su baskınlarına elektrik kesintisi de eklendi, mahalleler karanlıkta kaldı. Evlerinde mahsur kalan yakınları için endişelenen Fatih Kılıç, 'Bir tane yetkili yok. Evlerde mahsur kalanlar var. Hiçbir çalışma yok' diyerek tepki gösterdi. Tugay Kömürcü ise 'Mağduruz, elektriğimiz yok, çocuklarımız var, soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek' ifadelerini kullandı. Aracı sel sularında batan Nazan Kazdağ da borcu bitmemiş aracının başına gelenleri anlatırken 'Gelen giden kimse de yok. Özellikle de belediyenin gelmesi gerek' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afeti ilk andan itibaren sahada takip ettiklerini belirterek il müdürlüğü ekiplerinin yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı. Meteoroloji'nin İstanbul dahil 42 ile sarı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'ye ise turuncu kodlu uyarı verdiği bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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