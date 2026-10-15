Yakın Arkadaşı Murat Boz Selde Mahsur Kalmıştı: Hadise'den Açıklama Geldi!
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İstanbul'da sağanak kabusu yaşandı! Kentin pek çok noktasında su baskınlarına neden olan yağış, Murat Boz ve Demet Özdemir'i de çalıştıkları stüdyoda yakaladı. Yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyuran Boz, sosyal medyadan peş peşe yardım istedi. Sular yükselirken ekiplerin ulaşmasını bekleyen isimlerden haber almak için yakınları da seferber oldu. Murat Boz'un ekibi ve ağabeyiyle görüştüğünü söyleyen Hadise, öğrendiklerini takipçileriyle paylaştı. İki ünlü isim botlarla tahliye edilirken Hadise'nin bekleyiş sırasında yaptığı açıklama da dikkat çekti.
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Bu kez Murat Boz'dan bir şarkı ya da konser paylaşımı değil, acil yardım çağrısı geldi.
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Sular yükseldikçe yardım çağrılarını yineleyen Murat Boz ve Demet Özdemir, botlarla tahliye edildi.
Hadise, kurtarma çalışmaları sürerken Murat Boz'un ağabeyiyle görüştüğünü açıklayıp son bilgileri paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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