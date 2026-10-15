Yakın Arkadaşı Murat Boz Selde Mahsur Kalmıştı: Hadise'den Açıklama Geldi!

“Aşkı Bulamam Ben”le başladığı solo kariyerinden bu yana pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz, oyunculuğu ve O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğiyle de geniş bir kitleye ulaştı. Hadise'yle programdaki atışmalarını, sahne performanslarını ve yeni şarkılarını konuşmaya alıştığımız Boz, bu kez korkutan bir haberle gündeme geldi.

14 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, özellikle Sarıyer Ayazağa'da su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken iş yerlerini su bastı, bazı araçlar da sel sularına kapıldı.

Yağışa çekim için bulunduğu Phoenix Stüdyoları'nda yakalanan Murat Boz, çalışanlarla birlikte dışarı çıkamadıklarını duyurdu. Aynı bölgede Demet Özdemir de mahsur kalmıştı. Elektriklerin kesilmesi ve suyun yükselmeye devam etmesiyle iki isim de sosyal medya hesaplarından yetkililere seslendi.