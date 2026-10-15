article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yakın Arkadaşı Murat Boz Selde Mahsur Kalmıştı: Hadise'den Açıklama Geldi!

Yakın Arkadaşı Murat Boz Selde Mahsur Kalmıştı: Hadise'den Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 08:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da sağanak kabusu yaşandı! Kentin pek çok noktasında su baskınlarına neden olan yağış, Murat Boz ve Demet Özdemir'i de çalıştıkları stüdyoda yakaladı. Yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyuran Boz, sosyal medyadan peş peşe yardım istedi. Sular yükselirken ekiplerin ulaşmasını bekleyen isimlerden haber almak için yakınları da seferber oldu. Murat Boz'un ekibi ve ağabeyiyle görüştüğünü söyleyen Hadise, öğrendiklerini takipçileriyle paylaştı. İki ünlü isim botlarla tahliye edilirken Hadise'nin bekleyiş sırasında yaptığı açıklama da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu kez Murat Boz'dan bir şarkı ya da konser paylaşımı değil, acil yardım çağrısı geldi.

Bu kez Murat Boz'dan bir şarkı ya da konser paylaşımı değil, acil yardım çağrısı geldi.

“Aşkı Bulamam Ben”le başladığı solo kariyerinden bu yana pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz, oyunculuğu ve O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğiyle de geniş bir kitleye ulaştı. Hadise'yle programdaki atışmalarını, sahne performanslarını ve yeni şarkılarını konuşmaya alıştığımız Boz, bu kez korkutan bir haberle gündeme geldi.

14 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, özellikle Sarıyer Ayazağa'da su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken iş yerlerini su bastı, bazı araçlar da sel sularına kapıldı.

Yağışa çekim için bulunduğu Phoenix Stüdyoları'nda yakalanan Murat Boz, çalışanlarla birlikte dışarı çıkamadıklarını duyurdu. Aynı bölgede Demet Özdemir de mahsur kalmıştı. Elektriklerin kesilmesi ve suyun yükselmeye devam etmesiyle iki isim de sosyal medya hesaplarından yetkililere seslendi.

Sular yükseldikçe yardım çağrılarını yineleyen Murat Boz ve Demet Özdemir, botlarla tahliye edildi.

Sular yükseldikçe yardım çağrılarını yineleyen Murat Boz ve Demet Özdemir, botlarla tahliye edildi.

Murat Boz, paylaştığı görüntülerde stüdyoları su bastığını ve yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını anlattı. İnternet erişimlerinin de kısıtlı olduğunu belirterek paylaşımlarının yayılmasını istedi. Demet Özdemir ise AKUT'un kendileriyle iletişime geçtiğini ve bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

Ancak bekleyiş sırasında su seviyesi yükselmeyi sürdürdü. Boz, “Artık çıkabileceğimiz son yere çıkıyoruz. Lütfen acilen tahliye. Burada kadınlar, gençler var” sözleriyle yeniden yardım istedi. Özdemir de alt katı su basmak üzere olduğunu ve ikinci katta beklediklerini aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yürütülürken sevindiren haber geldi. Demet Özdemir ve Murat Boz, ekipler tarafından botlarla tahliye edildi. Boz da kurtarıldığı anları sosyal medya hesabında “Tahliye ediliyoruz” notuyla paylaştı.

Hadise, kurtarma çalışmaları sürerken Murat Boz'un ağabeyiyle görüştüğünü açıklayıp son bilgileri paylaştı.

Hadise, kurtarma çalışmaları sürerken Murat Boz'un ağabeyiyle görüştüğünü açıklayıp son bilgileri paylaştı.

Murat Boz'la yıllarca O Ses Türkiye'de birlikte jüri koltuğuna oturan Hadise de yaşananları yakından takip etti. Şarkıcı, ekiple saatlerdir iletişimde olduğunu belirttiği paylaşımında, Boz'un ağabeyi Ali'yle de görüştüğünü söyledi.

Hadise'nin tahliye çalışmaları devam ederken yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi:

Saatlerdir Murat'ın ekibiyle iletişim halindeyim. Orada çok değerli dostlarımız da var.

Az önce Murat'ın abisi Ali ile de görüştüm. Aldığım bilgiye göre içeride yaklaşık 120 kişi bulunuyor.

Sel nedeniyle bölgeye ulaşmak oldukça zor olmuş ancak çok şükür AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye ulaşmış. Tahliye çalışmaları başlamış, herkesi 8'er kişilik gruplar halinde güvenli şekilde çıkarıyorlarmış.

Tahliyenin saatler sürebileceği, hatta sabaha kadar devam edebileceği söyleniyor.

İnşallah herkes en kısa sürede sağ salim oradan çıkarılır, sevdiklerine kavuşur. 🙏🏻

Tek dileğimiz, İstanbul'da selden etkilenen herkese yardımın bir an önce ulaşması ve kimsenin zarar görmemesi.

Herkese çok geçmiş olsun. Kalbim ve dualarım sizinle. 🤍

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın