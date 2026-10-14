Yeşilçam'ın Unutulmaz Jönü Tarık Akan'ın Oğullarının Son Hali Dikkat Çekti!
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Tarık Akan'ın çocukları kocaman oldu! Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden olan usta oyuncu, filmleri kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyordu. Yasemin Erkut'la evliliğinden üç çocuğu bulunan Akan'ın büyük oğlu Barış Zeki'yi, babasıyla birlikte rol aldığı Deli Deli Olma'dan da tanıyoruz. Bu kez ise hem Barış Zeki hem de kardeşi Yaşar Özgür'ün son hali radarımıza takıldı. Kız kardeşleri Özlem'le birlikte babaları için düzenlenen etkinliğe katılan iki kardeş, aile fotoğraflarıyla yan yana gelince değişimleri de ortaya çıktı. Gelin, Tarık Akan'ın oğullarına birlikte bakalım!
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Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerini saysak Tarık Akan'ı ilk sıralara yazacağımız kesin!
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Tarık Akan'ın Yasemin Erkut'la evliliğinden iki oğlu ve bir kızı dünyaya geldi.
Bu kez üç kardeş bir arada: Tarık Akan'ın oğullarının son hali dikkat çekti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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