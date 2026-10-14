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Yeşilçam'ın Unutulmaz Jönü Tarık Akan'ın Oğullarının Son Hali Dikkat Çekti!

Yeşilçam'ın Unutulmaz Jönü Tarık Akan'ın Oğullarının Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 17:01
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Tarık Akan'ın çocukları kocaman oldu! Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden olan usta oyuncu, filmleri kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyordu. Yasemin Erkut'la evliliğinden üç çocuğu bulunan Akan'ın büyük oğlu Barış Zeki'yi, babasıyla birlikte rol aldığı Deli Deli Olma'dan da tanıyoruz. Bu kez ise hem Barış Zeki hem de kardeşi Yaşar Özgür'ün son hali radarımıza takıldı. Kız kardeşleri Özlem'le birlikte babaları için düzenlenen etkinliğe katılan iki kardeş, aile fotoğraflarıyla yan yana gelince değişimleri de ortaya çıktı. Gelin, Tarık Akan'ın oğullarına birlikte bakalım!

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Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerini saysak Tarık Akan'ı ilk sıralara yazacağımız kesin!

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerini saysak Tarık Akan'ı ilk sıralara yazacağımız kesin!

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'i, Ah Nerede'nin uslanmaz çapkını, Mavi Boncuk'un Yakışıklı Necmi'si... Tarık Akan'ın filmlerini saymaya başlasak liste uzar gider! Gülşen Bubikoğlu'yla partnerliği ayrı, Emel Sayın'la oynadığı romantik komediler ayrı sevildi. Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ama kariyerini romantik komedilerle sınırlamadı. Canım Kardeşim'de bizi ağlatan Akan; Maden, Sürü, Yol ve Karartma Geceleri gibi yapımlarda da birbirinden farklı karakterlere hayat verdi. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yedi kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise Koçum Benim'de Koç Can olarak çıktı.

16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden usta oyuncunun filmleri bugün de tekrar tekrar izleniyor. Ancak bu kez konumuz kariyeri değil, babalarının yakışıklılığından paylarını alan oğulları!

Tarık Akan'ın Yasemin Erkut'la evliliğinden iki oğlu ve bir kızı dünyaya geldi.

Tarık Akan'ın Yasemin Erkut'la evliliğinden iki oğlu ve bir kızı dünyaya geldi.

Tarık Akan, 1986'da Yasemin Erkut'la evlendi. Aynı yıl çiftin ilk çocukları Barış Zeki doğdu. İki yıl sonra ise ikizleri Yaşar Özgür ve Özlem'in doğumuyla üç çocuklu bir aile oldular. Akan ile Erkut, 1989'da boşandı.

Üç kardeşten magazin gündeminde en sık karşılaştığımız isim Barış Zeki Üregül oldu. Hatta kendisini beyaz perdede de izledik. Barış Zeki, 2009 yapımı Deli Deli Olma'da babasının canlandırdığı Mişka'nın gençliğini oynadı. Baba-oğulun aynı karaktere hayat vermesi de filmin dikkat çeken detaylarından biriydi.

Ancak Barış Zeki, çocukken babasının şöhretiyle öne çıkmaya pek hevesli değilmiş. Daha önce verdiği bir röportajda, babasının Tarık Akan olduğunu arkadaşlarına söylemediğini anlatmıştı. Kardeşleri Yaşar Özgür ve Özlem'i ise ekranlarda abileri kadar sık görmedik.

Bu kez üç kardeş bir arada: Tarık Akan'ın oğullarının son hali dikkat çekti!

Bu kez üç kardeş bir arada: Tarık Akan'ın oğullarının son hali dikkat çekti!

laka Magazin'in, Tarık Akan'ın doğum günü etkinliğinden paylaştığı görüntülerde Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem birlikte objektiflere poz verdi. Babalarının fotoğraflarının önünde yan yana gelen kardeşlerin çocukluk fotoğrafı da paylaşıma eklendi.

Eski karede babalarının kucağındaki çocukları, yeni karede ise yetişkin hallerini görüyoruz. Özellikle iki oğlunun yıllar içindeki değişimi hemen göze çarpıyor. Saçlarına düşen kırlarla birlikte tarzları da değişmiş ama aileden gelen yüz hatları yerli yerinde!

İki kardeşin babalarına ne kadar benzediği konusunda herkesin favorisi farklı olabilir. Birinin bakışlarında, diğerinin gülüşünde Tarık Akan'ı bulmak mümkün.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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