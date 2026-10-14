Yeşilçam'ın Unutulmaz Jönü Tarık Akan'ın Oğullarının Son Hali Dikkat Çekti!

Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'i, Ah Nerede'nin uslanmaz çapkını, Mavi Boncuk'un Yakışıklı Necmi'si... Tarık Akan'ın filmlerini saymaya başlasak liste uzar gider! Gülşen Bubikoğlu'yla partnerliği ayrı, Emel Sayın'la oynadığı romantik komediler ayrı sevildi. Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ama kariyerini romantik komedilerle sınırlamadı. Canım Kardeşim'de bizi ağlatan Akan; Maden, Sürü, Yol ve Karartma Geceleri gibi yapımlarda da birbirinden farklı karakterlere hayat verdi. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yedi kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise Koçum Benim'de Koç Can olarak çıktı.

16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden usta oyuncunun filmleri bugün de tekrar tekrar izleniyor. Ancak bu kez konumuz kariyeri değil, babalarının yakışıklılığından paylarını alan oğulları!