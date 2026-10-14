Müstehcenlik Soruşturmasında Tutuklanan Tuğba Ekinci'den Açıklama

Tutuklu bulunan Tuğba Ekinci, kamuoyuna yönelik açıklamasında hem soruşturmaya hem de hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Sanat hayatına ve geçmişte karşılık beklemeden katıldığı etkinliklere değinen şarkıcı, videosunun bağlamından koparıldığını savundu. 80 yaşındaki annesinin süreçte yıprandığını da belirten Ekinci'nin açıklaması şöyle:

KAMUOYUNA

Yirmi yılı aşkın sanat hayatımı onurla sürdürdüm; gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında hiçbir karşılık beklemeden sahneye çıktım. Bugün ise bağlamından koparılarak yayılan bikinili bir video yüzünden, hiçbir somut delil olmaksızın tutuklu bulunuyorum. Bu süreçte şahsıma ve aileme ağır hakaretler yöneltildi.

Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur? Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok, kimseden tek kuruş almadım. Kadınlığımı ve güzelliğimi para karşılığında kullanmak karakterimle bağdaşmaz. Hiç kimse namusumu lekeleyemez.

80 yaşındaki annem bu süreçte derinden yıprandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Adalet Bakanımızın ve değerli yargı mensuplarımızın, sürecin hızla aydınlatılmasına gösterecekleri hassasiyete yürekten inanıyorum.

Türk adaletine olan güvenim tamdır.

Tuğba Ekinci