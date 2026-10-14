Müstehcenlik Soruşturmasında Tutuklanan Tuğba Ekinci'den Açıklama
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Tuğba Ekinci, avukatı aracılığıyla kamuoyuna seslendi. Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Açıklamasında bikinili videosunun bağlamından koparıldığını savunan Ekinci, ücretli abonelik hesabı bulunmadığını belirtti. Paylaşımlarından gelir elde etmediğini söyleyen sanatçı, ailesinin de süreçten olumsuz etkilendiğini anlattı. “Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur?” diye soran Ekinci, yetkililere de seslendi. İşte tutuklanma gerekçesi ve açıklamasının tamamı.
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Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarına yönelik müstehcenlik soruşturmasında tutuklanmıştı.
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Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Tuğba Ekinci, “Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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