article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Müstehcenlik Soruşturmasında Tutuklanan Tuğba Ekinci'den Açıklama

Müstehcenlik Soruşturmasında Tutuklanan Tuğba Ekinci'den Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tuğba Ekinci, avukatı aracılığıyla kamuoyuna seslendi. Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Açıklamasında bikinili videosunun bağlamından koparıldığını savunan Ekinci, ücretli abonelik hesabı bulunmadığını belirtti. Paylaşımlarından gelir elde etmediğini söyleyen sanatçı, ailesinin de süreçten olumsuz etkilendiğini anlattı. “Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur?” diye soran Ekinci, yetkililere de seslendi. İşte tutuklanma gerekçesi ve açıklamasının tamamı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarına yönelik müstehcenlik soruşturmasında tutuklanmıştı.

Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarına yönelik müstehcenlik soruşturmasında tutuklanmıştı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada müstehcen içerik yayımladığı değerlendirilen kişilere yönelik beş ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimlerden biri de şarkıcı Tuğba Ekinci oldu. Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında hakimliğe sevk edilen Ekinci hakkında tutuklama kararı verildi.

Şarkıcı, hakimlikteki savunmasında suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu videoları Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştığını, görüntülerde evinde spor yaptığını ve teşhircilik amacı taşımadığını savundu. Videolardan alınan karelerle farklı bir algı oluşturulduğunu ileri sürerek görüntülerin tamamının izlenmesini istedi. Paylaşımlarından herhangi bir maddi gelir elde etmediğini de belirtti.

Hakimlik ise dosyadaki görüntüler, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesine ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Tuğba Ekinci, “Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok” dedi.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Tuğba Ekinci, “Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok” dedi.

Tutuklu bulunan Tuğba Ekinci, kamuoyuna yönelik açıklamasında hem soruşturmaya hem de hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Sanat hayatına ve geçmişte karşılık beklemeden katıldığı etkinliklere değinen şarkıcı, videosunun bağlamından koparıldığını savundu. 80 yaşındaki annesinin süreçte yıprandığını da belirten Ekinci'nin açıklaması şöyle:

KAMUOYUNA

Yirmi yılı aşkın sanat hayatımı onurla sürdürdüm; gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında hiçbir karşılık beklemeden sahneye çıktım. Bugün ise bağlamından koparılarak yayılan bikinili bir video yüzünden, hiçbir somut delil olmaksızın tutuklu bulunuyorum. Bu süreçte şahsıma ve aileme ağır hakaretler yöneltildi.

Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur? Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok, kimseden tek kuruş almadım. Kadınlığımı ve güzelliğimi para karşılığında kullanmak karakterimle bağdaşmaz. Hiç kimse namusumu lekeleyemez.

80 yaşındaki annem bu süreçte derinden yıprandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Adalet Bakanımızın ve değerli yargı mensuplarımızın, sürecin hızla aydınlatılmasına gösterecekleri hassasiyete yürekten inanıyorum.

Türk adaletine olan güvenim tamdır.

Tuğba Ekinci

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın