91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'ın Son Yıllarındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı!
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Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden birine veda ediyoruz. “Fabrika Kızı”, “Eylül'de Gel” ve “Gitme” gibi şarkılarıyla farklı kuşakların hayatına dokunan Alpay, 14 Ekim 2026'da 91 yaşında hayatını kaybetti. Uzun kariyeri boyunca kendine özgü yorumuyla dinleyicileriyle güçlü bir bağ kuran sanatçının vefat haberi, sevenlerini üzdü. Son yıllarını eşiyle birlikte Bodrum'da geçiren Alpay, müziğin yanında resimle de ilgileniyordu. Acı haberin ardından, Bodrum'daki evinde kaydedilen görüntüleri de yeniden hatırlandı. Gelin, usta sanatçının kariyerine ve son yıllarından kalan bu anlara birlikte bakalım.
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Alpay, bir şarkının ilk notasında bile sesini tanıdığımız yorumculardan biriydi.
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Usta sanatçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybetti.
Alpay'ın Bodrum'daki evinde kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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