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91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'ın Son Yıllarındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'ın Son Yıllarındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 13:46
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Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden birine veda ediyoruz. “Fabrika Kızı”, “Eylül'de Gel” ve “Gitme” gibi şarkılarıyla farklı kuşakların hayatına dokunan Alpay, 14 Ekim 2026'da 91 yaşında hayatını kaybetti. Uzun kariyeri boyunca kendine özgü yorumuyla dinleyicileriyle güçlü bir bağ kuran sanatçının vefat haberi, sevenlerini üzdü. Son yıllarını eşiyle birlikte Bodrum'da geçiren Alpay, müziğin yanında resimle de ilgileniyordu. Acı haberin ardından, Bodrum'daki evinde kaydedilen görüntüleri de yeniden hatırlandı. Gelin, usta sanatçının kariyerine ve son yıllarından kalan bu anlara birlikte bakalım.

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Alpay, bir şarkının ilk notasında bile sesini tanıdığımız yorumculardan biriydi.

Alpay, bir şarkının ilk notasında bile sesini tanıdığımız yorumculardan biriydi.

Bazı şarkılar yalnızca yayımlandıkları dönemde kalmıyor; anne babalarımızın dinlediği plaklardan bizim listelerimize, oradan başka kuşaklara geçiyor. Alpay'ın repertuvarında da tam olarak böyle eserler vardı. “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Gitme”, yıllar değişse de dinlenmeye devam eden şarkılarının başında geliyordu.

18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğan Alpay'ın hayatında, müzikten önce futbol ve hukuk vardı. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde futbol oynadı, Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi ve hukuk eğitimini tamamladı. Ancak onu geniş kitlelerin hafızasına yerleştiren, 1960'larda başlayan müzik kariyeri oldu. Romantik folk ve rock yorumlarından Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe uyarlamalarına uzanan çalışmalar yaptı.

Bora Ayanoğlu'nun sözünü ve müziğini yazdığı “Fabrika Kızı”, onun yorumuyla büyük kitlelere ulaştı. “Eylül'de Gel” ise zaman içinde Alpay'ın adıyla özdeşleşti. Uzun kariyerine 20'den fazla albüm sığdıran sanatçı, Attila İlhan'ın şiirlerini de yorumladı. Onu özel kılan, farklı şarkılarda bile hemen ayırt edilen sesini ve yorumunu korumasıydı.

Usta sanatçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybetti.

Alpay'ın vefat haberi gazeteci Nasuh Bektaş'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel”in unutulmaz yorumcusunun kaybı, müzik dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Müzisyen Bora Gencer de sanatçıya sosyal medya hesabından veda etti. Gencer, “Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Alpay, geride yalnızca uzun bir diskografi bırakmadı. Ayrılıklara, bekleyişlere ve yıllar sonra yeniden hatırlanan anılara eşlik eden bir ses bıraktı. Onu hiç sahnede izlememiş dinleyicilerin bile şarkılarıyla kurduğu bağ, bu mirasın ne kadar geniş bir zamana yayıldığını gösteriyor.

Alpay'ın Bodrum'daki evinde kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Son yıllarını eşiyle birlikte Bodrum'da geçiren Alpay, zaman zaman kendisini ziyaret eden isimlerin paylaşımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkıyordu. Bu ziyaretlerden biri, 2024'te Murad Salahlı tarafından gerçekleştirilmişti. Salahlı'nın sanatçının evinden paylaştığı fotoğraf, o dönemde Alpay'ın son görünümünü merak eden dinleyicilerin dikkatini çekmişti.

Aynı yıl Anadolu Ajansı'nın “Türkiye'nin Çınarları” projesi için de evinin kapılarını açan sanatçı, Bodrum'da yaşamaktan mutlu olduğunu anlatmıştı. Bazı rahatsızlıklarla mücadele etmesine rağmen üretmeyi sürdürdüğünü söylemiş; resim yaptığını ve bir sergi açmayı düşündüğünü paylaşmıştı. Röportaj sırasında “Aysel” şiirini ve “Eylül'de Gel”in bir bölümünü de sevenleri için seslendirmişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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