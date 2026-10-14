91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'ın Son Yıllarındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Bazı şarkılar yalnızca yayımlandıkları dönemde kalmıyor; anne babalarımızın dinlediği plaklardan bizim listelerimize, oradan başka kuşaklara geçiyor. Alpay'ın repertuvarında da tam olarak böyle eserler vardı. “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Gitme”, yıllar değişse de dinlenmeye devam eden şarkılarının başında geliyordu.

18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğan Alpay'ın hayatında, müzikten önce futbol ve hukuk vardı. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde futbol oynadı, Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi ve hukuk eğitimini tamamladı. Ancak onu geniş kitlelerin hafızasına yerleştiren, 1960'larda başlayan müzik kariyeri oldu. Romantik folk ve rock yorumlarından Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe uyarlamalarına uzanan çalışmalar yaptı.

Bora Ayanoğlu'nun sözünü ve müziğini yazdığı “Fabrika Kızı”, onun yorumuyla büyük kitlelere ulaştı. “Eylül'de Gel” ise zaman içinde Alpay'ın adıyla özdeşleşti. Uzun kariyerine 20'den fazla albüm sığdıran sanatçı, Attila İlhan'ın şiirlerini de yorumladı. Onu özel kılan, farklı şarkılarda bile hemen ayırt edilen sesini ve yorumunu korumasıydı.