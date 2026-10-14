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Futbol Sahalarından “Eylül'de Gel”e: Türk Pop Müziğinin Unutulmaz Sesi Alpay'ın Hayat Hikayesi

Futbol Sahalarından “Eylül'de Gel”e: Türk Pop Müziğinin Unutulmaz Sesi Alpay'ın Hayat Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 13:16
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Bazı sesler, hayatımızın bir dönemine yerleşip orada kalıyor. “Eylül'de Gel” ve “Fabrika Kızı”nın unutulmaz yorumcusu Alpay da kuşaklar boyunca dinlenen şarkılarıyla onlardan biriydi. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçının yaşamı, müzik kariyerinden çok daha fazlasını barındırıyordu. Gençliğinde futbol oynadı, milli takıma seçildi, hukuk eğitimi aldı. Ancak onu Türkiye'nin hafızasına yerleştiren, mikrofon başına geçtiğinde duyduğumuz o kendine özgü ses oldu. Gelin, futbol sahalarından plaklara, Ankara'dan Bodrum'a uzanan Alpay'ın hayat hikayesine birlikte bakalım.

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Alpay'ın ilk büyük tutkusu müzikten önce futboldu; yolu hukuk fakültesinden de geçti.

Alpay'ın ilk büyük tutkusu müzikten önce futboldu; yolu hukuk fakültesinden de geçti.

Alpay adıyla tanıdığımız sanatçı, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Gençlik yıllarında ise hayallerinin merkezinde sahne değil, futbol sahası vardı. Ankara Demirspor'da başlayan futbol yolculuğunu Gençlerbirliği'nde sürdürdü ve Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi. Bir yandan da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Futbol, yıllar sonra bile içinde kalan bir ukdeydi. 2024'te Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, 16 yaşında milli takıma seçildiğini ancak 18 yaşındayken babasının isteğiyle futbolu bıraktığını anlattı. Hayatında yapamadığı şeylerden söz ederken bu kararın pişmanlığını taşıdığını da açıkça dile getirdi.

Hukuk diploması da yaşamının son durağını belirlemedi. Alpay'ın kendisini asıl ifade edeceği alan müzik oldu. Kendi anlatımına göre ilk şarkısını 1962'de söyledi; 1964'te Ankara Büyük Sinema'da verdiği konseri ise hayatının sınavı olarak gördü. Heyecanını yenip sahnede kendini bulduğu bu konser, uzun müzik yolculuğunun önemli dönüm noktalarından biriydi.

Farklı dillerde söylediği şarkılardan Türkçe pop klasiklerine uzanan bir müzik dünyası kurdu.

Farklı dillerde söylediği şarkılardan Türkçe pop klasiklerine uzanan bir müzik dünyası kurdu.

Alpay'ın müzik serüveni, tek bir tarza bağlı kalmadı. 1960'larda başlayan kariyerinde romantik folk ve rock yorumlarına yer verdi; Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Üç Hürel'le de çalışmalar yapan sanatçı, farklı müzik dünyalarını kendi yorumunda buluşturdu. 1973 tarihli “7 Dilde Alpay” albümü de bu çeşitliliğin örneklerinden biriydi.

Ancak Alpay'ın sesini geniş kitlelerin hayatına yerleştiren şarkılardan biri, 1970'te yayımlanan “Fabrika Kızı” oldu. Sözünü ve müziğini Bora Ayanoğlu'nun yazdığı eser, yalnızca bir aşkı değil, çalışan bir genç kadının hayatını da anlatıyordu. Alpay'ın yorumuyla büyük ilgi gören şarkı, kariyerinde yeni bir dönemin kapısını açtı.

Ardından 1977'de yayımlanan “Eylül'de Gel”, onun adıyla neredeyse ayrılmaz hale geldi. “Kara Tren”, “Bekle Aynı İskelede”, “Ayrılık Rüzgarı” ve “Gitme” de yıllara yayılan repertuvarının sevilen parçaları arasındaydı. Bir şarkının ilk birkaç notasında kimin sesini duyacağımızı bilmek vardır ya; Alpay, tam da öyle bir yorumcuydu. Şarkılar değişse de dinleyiciyle kurduğu o tanıdık bağ kalıyordu.

Alpay, yıllar sonra da üretmekten vazgeçmedi; Bodrum'daki yaşamında müziğin yanına resmi de koydu.

Alpay, yıllar sonra da üretmekten vazgeçmedi; Bodrum'daki yaşamında müziğin yanına resmi de koydu.

Uzun kariyerine 20'den fazla albüm sığdıran Alpay, Attila İlhan'ın şiirlerini de yorumladı. Onun sanatla ilişkisi yalnızca şarkı söylemekten ibaret değildi. Resim yapıyor, yeni çalışmalar üretmeyi sürdürüyordu.

2024'te Bodrum'daki evinin kapılarını Anadolu Ajansı'na açtığında, eşiyle burada yaşamaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Üretmeye devam ettiğini söyleyen sanatçı, resimleri için bir sergi açmayı da düşündüğünü paylaştı. Müzikteki yaklaşımını anlatırken ise bir şarkının meşhur olmasını hesaplayarak hareket etmediğini, hayatı boyunca sevdiği işleri yaptığını belirtti.

Alpay, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybetti

Alpay, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybetti

Vefat haberi gazeteci Nasuh Bektaş'ın paylaşımıyla duyuruldu. 

Geride, farklı kuşakların kendi anılarıyla dinlediği şarkılar bıraktı. Kimi onu bir eski plakta tanıdı, kimi ailesinin dinlediği “Fabrika Kızı”yla, kimi de her sonbaharda yeniden karşısına çıkan “Eylül'de Gel”le. Alpay'ın sesi, bu ortak hafızanın bir parçası olarak yaşamaya devam edecek. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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