Futbol Sahalarından “Eylül'de Gel”e: Türk Pop Müziğinin Unutulmaz Sesi Alpay'ın Hayat Hikayesi

Alpay adıyla tanıdığımız sanatçı, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Gençlik yıllarında ise hayallerinin merkezinde sahne değil, futbol sahası vardı. Ankara Demirspor'da başlayan futbol yolculuğunu Gençlerbirliği'nde sürdürdü ve Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi. Bir yandan da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Futbol, yıllar sonra bile içinde kalan bir ukdeydi. 2024'te Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, 16 yaşında milli takıma seçildiğini ancak 18 yaşındayken babasının isteğiyle futbolu bıraktığını anlattı. Hayatında yapamadığı şeylerden söz ederken bu kararın pişmanlığını taşıdığını da açıkça dile getirdi.

Hukuk diploması da yaşamının son durağını belirlemedi. Alpay'ın kendisini asıl ifade edeceği alan müzik oldu. Kendi anlatımına göre ilk şarkısını 1962'de söyledi; 1964'te Ankara Büyük Sinema'da verdiği konseri ise hayatının sınavı olarak gördü. Heyecanını yenip sahnede kendini bulduğu bu konser, uzun müzik yolculuğunun önemli dönüm noktalarından biriydi.