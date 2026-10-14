Futbol Sahalarından “Eylül'de Gel”e: Türk Pop Müziğinin Unutulmaz Sesi Alpay'ın Hayat Hikayesi
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Bazı sesler, hayatımızın bir dönemine yerleşip orada kalıyor. “Eylül'de Gel” ve “Fabrika Kızı”nın unutulmaz yorumcusu Alpay da kuşaklar boyunca dinlenen şarkılarıyla onlardan biriydi. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçının yaşamı, müzik kariyerinden çok daha fazlasını barındırıyordu. Gençliğinde futbol oynadı, milli takıma seçildi, hukuk eğitimi aldı. Ancak onu Türkiye'nin hafızasına yerleştiren, mikrofon başına geçtiğinde duyduğumuz o kendine özgü ses oldu. Gelin, futbol sahalarından plaklara, Ankara'dan Bodrum'a uzanan Alpay'ın hayat hikayesine birlikte bakalım.
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Alpay'ın ilk büyük tutkusu müzikten önce futboldu; yolu hukuk fakültesinden de geçti.
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Farklı dillerde söylediği şarkılardan Türkçe pop klasiklerine uzanan bir müzik dünyası kurdu.
Alpay, yıllar sonra da üretmekten vazgeçmedi; Bodrum'daki yaşamında müziğin yanına resmi de koydu.
Alpay, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 91 yaşında hayatını kaybetti
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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