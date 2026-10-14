article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Alpay Hayatını Kaybetti

Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Alpay Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 12:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Eylül'de Gel', “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu'nun 91 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini gazeteci Nasuh Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden, şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu vefat etti. Sanatçının vefat ettiğini gazeteci Nasuh Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

91 yaşındaki sanatçının ölüm nedenine ve cenaze törenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın