Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Alpay Hayatını Kaybetti

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden, şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu vefat etti. Sanatçının vefat ettiğini gazeteci Nasuh Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

91 yaşındaki sanatçının ölüm nedenine ve cenaze törenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.