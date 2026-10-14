Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Alpay Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Eylül'de Gel', “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu'nun 91 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini gazeteci Nasuh Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın