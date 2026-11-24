Ay, 24 Kasım Salı akşamı Dünya'ya en yakın noktalarından birinde dolunay evresine giriyor ve normalden daha büyük, daha parlak görünüyor. Astrolojide İkizler; iletişim, merak, kelimeler ve ikilik demek. Güneş'in Yay'da, Ay'ın karşısında İkizler'de olduğu bu gecede söylenmemiş sözler gün yüzüne çıkıyor.

Uranüs'ün eşlik etmesi ise beklenmedik haberlere ve ani fikir değişikliklerine işaret ediyor. Dolunayın her burçta dokunduğu alana göre seçilen filmler şöyle: