İkizler Burcunda Dolunay Var! Burcuna Göre Bu Gece İzlemen Gereken Filmi Açıklıyoruz
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Ay, 24 Kasım Salı akşamı 17.53'te İkizler burcunda dolunay evresine giriyor ve Ocak'tan bu yana ilk süper ay olarak gökyüzünde daha büyük, daha parlak görünüyor. İletişim, merak ve ikilik temalarını öne çıkaran bu dolunaya Uranüs eşlik ediyor; bu da beklenmedik haberler ve ani fikir değişiklikleri anlamına geliyor. Dolunayın her burçta dokunduğu alana göre bu geceye yakışan 12 film belli oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ay, 24 Kasım akşamı Ocak'tan bu yana ilk kez süper ay olarak İkizler burcunda doluyor
Koç: Dolunay iletişim alanında, Gün Doğmadan tam bu gecelik
Boğa: Para ve öz değer sorgulanırken Parazit izlenmeli
İkizler: Dolunay kendi burcunda, Her Şey Her Yerde Aynı Anda kaçmaz
Yengeç: Kapanmamış hesaplar için Sil Baştan
Aslan: Dostlukların öne çıktığı gecede Can Dostum
Başak: Kariyer gündemdeyken Şeytan Marka Giyer
Terazi: Yeni ufuklar için Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı
Akrep: Sırlar gün yüzüne çıkarken Kayıp Kız
Yay: Ay tam karşında, Harry Sally ile Tanışınca
Oğlak: Rutinine yeni anlam katan Perfect Days
Kova: Aşk ve yaratıcılık parlarken La La Land
Balık: Aile ve kökler için Babam ve Oğlum
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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