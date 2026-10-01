Dünya Kahve Günü'ne Özel: Bir Fincan Kahveyle İzlenecek Sonbahar Kokan 15 Huzurlu Film

Tokyo'daki küçük Funiculi Funicula kafesinde bir sandalye var: Oraya oturan müşteri geçmişe gidebiliyor. Kurallar katı. Geçmişte bugünü değiştirmek mümkün değil ve kahve soğumadan geri dönmek gerekiyor. Garson Kazu Tokita'nın kahve doldurduğu müşterilerin her biri, bu sandalyeye kaybettiği ya da yarım bıraktığı biri için oturuyor.