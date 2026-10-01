Dünya Kahve Günü'ne Özel: Bir Fincan Kahveyle İzlenecek Sonbahar Kokan 15 Huzurlu Film
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahve Soğumadan (Coffee ga Samenai Uchi ni, 2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally..., 1989)
Mesajınız Var (You've Got Mail, 1998)
Küçük Kadınlar (Little Women, 2019)
Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society, 1989)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyülü Aşk (Practical Magic, 1998)
Fantastik Bay Tilki (Fantastic Mr. Fox, 2009)
Gurur ve Önyargı (Pride & Prejudice, 2005)
Julie ve Julia (Julie & Julia, 2009)
Kamome Lokantası (Kamome Shokudo, 2006)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Dostum (Good Will Hunting, 1997)
Mona Lisa Gülüşü (Mona Lisa Smile, 2003)
Çikolata (Chocolat, 2000)
Amélie (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, 2001)
Paris'te Gece Yarısı (Midnight in Paris, 2011)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın