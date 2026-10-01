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Dünya Kahve Günü'ne Özel: Bir Fincan Kahveyle İzlenecek Sonbahar Kokan 15 Huzurlu Film

Dünya Kahve Günü'ne Özel: Bir Fincan Kahveyle İzlenecek Sonbahar Kokan 15 Huzurlu Film

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 11:57 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 12:14
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1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde havalar serinlerken battaniye ve bir fincan kahve eşliğinde izlenecek filmleri bir araya getirdik. Tokyo'daki küçük bir kafeden İngiltere'nin sisli kırlarına, New York'un sonbahar sokaklarından Paris'in gece yarısına uzanan 15 sıcacık hikâye listede!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kahve Soğumadan (Coffee ga Samenai Uchi ni, 2018)

Kahve Soğumadan (Coffee ga Samenai Uchi ni, 2018)

Tokyo'daki küçük Funiculi Funicula kafesinde bir sandalye var: Oraya oturan müşteri geçmişe gidebiliyor. Kurallar katı. Geçmişte bugünü değiştirmek mümkün değil ve kahve soğumadan geri dönmek gerekiyor. Garson Kazu Tokita'nın kahve doldurduğu müşterilerin her biri, bu sandalyeye kaybettiği ya da yarım bıraktığı biri için oturuyor.

Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally..., 1989)

Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally..., 1989)

Harry Burns ile Sally Albright üniversiteyi bitirince Chicago'dan New York'a aynı arabayla yolculuk eder ve yol boyunca hiç anlaşamaz. Sonraki yıllarda tesadüfen birkaç kez karşılaşırlar ve sonunda yakın arkadaş olurlar. Ancak bu arkadaşlık bir noktada ikisinin de beklemediği bir yöne döner.

Mesajınız Var (You've Got Mail, 1998)

Mesajınız Var (You've Got Mail, 1998)

Kathleen Kelly, New York'ta annesinden kalan küçük çocuk kitapçısını işletiyor. Joe Fox ise hemen yakınına mağaza açan dev kitabevi zinciri Fox Books'un sahibi. İkisi gerçek hayatta rakip. İnternette ise 'Shopgirl' ve 'NY152' takma adlarıyla yazıştıkları kişiye bağlanıyorlar ve bu kişinin birbirleri olduğunu bilmiyorlar.

Küçük Kadınlar (Little Women, 2019)

Küçük Kadınlar (Little Women, 2019)

İç Savaş yıllarında Massachusetts'te yaşayan March kardeşler Meg, Jo, Beth ve Amy'nin hikâyesi. New York'ta yazar olmaya çalışan Jo, ailesine ve komşuları Laurie'ye dair anılara döner. Film kardeşlerin çocukluğuyla yetişkinliği arasında gidip gelerek her birinin kendi yolunu seçişini anlatıyor.

Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society, 1989)

Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society, 1989)

Yıl 1959. Disipliniyle bilinen Welton Akademisi'ne eski bir öğrencisi olan John Keating edebiyat öğretmeni olarak gelir. Keating'in alışılmadık derslerinden etkilenen Neil Perry, Todd Anderson ve arkadaşları, öğretmenlerinin okul yıllarında kurduğu gizli şiir kulübünü yeniden canlandırır.

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Büyülü Aşk (Practical Magic, 1998)

Büyülü Aşk (Practical Magic, 1998)

Sally ve Gillian Owens, cadı teyzeleri Frances ve Jet tarafından büyütülen iki kardeştir. Ailenin kadınlarına, âşık oldukları erkeklerin erken ölmesine yol açan bir lanet bulaşmıştır. Gillian'ın şiddet uygulayan sevgilisi Jimmy kazara ölünce kardeşler onu büyüyle geri getirmeye çalışır. Kısa süre sonra da kapılarına dedektif Gary Hallet gelir.

Fantastik Bay Tilki (Fantastic Mr. Fox, 2009)

Fantastik Bay Tilki (Fantastic Mr. Fox, 2009)

Bay Tilki, eşi Felicity'ye söz verip tavuk hırsızlığını bırakmış ve gazetecilik yapmaya başlamıştır. Ailesiyle yeni bir ağaç eve taşındığında karşılarındaki üç çiftçi Boggis, Bunce ve Bean'in çiftliklerine son bir soygun planlar. Çiftçiler ise tilki ailesini ve bütün hayvanları yerin altına hapsedecek bir kuşatma başlatır.

Gurur ve Önyargı (Pride & Prejudice, 2005)

Gurur ve Önyargı (Pride & Prejudice, 2005)

Bennet ailesinin beş kızından biri olan Elizabeth, zengin Bay Bingley'nin kasabaya taşınmasıyla birlikte onun arkadaşı Bay Darcy ile tanışır. Darcy'nin kibirli tavırları ve hakkında duyduğu söylentiler Elizabeth'in ondan hoşlanmamasına neden olur. Ancak zaman içinde ikisi de birbiri hakkında yanıldığını fark eder.

Julie ve Julia (Julie & Julia, 2009)

Julie ve Julia (Julie & Julia, 2009)

1949'da diplomat eşi Paul ile Paris'e taşınan Julia Child, Le Cordon Bleu'de aşçılık eğitimi alır ve Fransız mutfağını Amerikalılara tanıtacak bir kitap yazmaya başlar. 2002'de Queens'te sıkıcı bir işte çalışan Julie Powell ise bu kitaptaki 524 tarifi bir yıl içinde pişirip blogunda yazmaya karar verir.

Kamome Lokantası (Kamome Shokudo, 2006)

Kamome Lokantası (Kamome Shokudo, 2006)

Sachie, Helsinki'de Kamome Shokudo adında küçük bir Japon lokantası açar ama haftalarca müşteri gelmez. İlk müşterisi animelere meraklı genç Tommi olur. Ardından haritadan rastgele bir ülke seçip Finlandiya'ya gelen Midori ile bavulu kaybolan Masako da lokantaya katılır. Sachie'nin tarçınlı çörekleri ve kahvesi zamanla mahallenin dikkatini çeker.

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Can Dostum (Good Will Hunting, 1997)

Can Dostum (Good Will Hunting, 1997)

Güney Boston'lu Will Hunting, MIT'de temizlikçi olarak çalışır. Koridordaki tahtaya bırakılan zor bir matematik problemini çözünce Profesör Gerald Lambeau tarafından fark edilir. Bir kavga yüzünden başı belaya giren Will, hapse girmemek için Lambeau ile çalışmayı ve terapist Sean Maguire ile görüşmeyi kabul etmek zorunda kalır.

Mona Lisa Gülüşü (Mona Lisa Smile, 2003)

Mona Lisa Gülüşü (Mona Lisa Smile, 2003)

1953'te Kaliforniya'dan gelen Katherine Watson, Wellesley Koleji'nde sanat tarihi dersi vermeye başlar. Öğrencilerinin çoğunun okulu yalnızca iyi bir evlilik için bir basamak olarak gördüğünü fark eder. Katherine'in onları farklı hayaller kurmaya teşvik etmesi ise öğrencilerden Betty ve okul yönetimiyle sorun yaşamasına neden olur.

Çikolata (Chocolat, 2000)

Çikolata (Chocolat, 2000)

Vianne Rocher ve kızı Anouk, küçük Fransız kasabası Lansquenet'ye gelir ve bir çikolata dükkânı açar. Kasabanın katı kurallarını koruyan Kont de Reynaud, Vianne'i kasabaya kötü örnek olarak görür. Vianne ise kocasından kaçan Josephine, torununu göremeyen Armande ve nehirde yaşayan Roux ile dostluk kurar.

Amélie (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, 2001)

Amélie (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, 2001)

Montmartre'daki bir kafede garsonluk yapan Amélie Poulain, evinin banyosunda duvarın içine saklanmış eski bir oyuncak kutusu bulur ve sahibini bulup kutuyu ona gizlice ulaştırır. Bu olaydan sonra çevresindeki insanların hayatına gizlice küçük dokunuşlar yapmaya başlar. Fotoğraf kabinlerinden atılan fotoğrafları toplayan Nino ile karşılaşınca ise sıra kendi hayatına gelir.

Paris'te Gece Yarısı (Midnight in Paris, 2011)

Paris'te Gece Yarısı (Midnight in Paris, 2011)

Hollywood senaristi Gil Pender, nişanlısı Inez ve onun ailesiyle Paris'e gelir. Gece tek başına yürürken saat on ikiyi vurduğunda yanında duran eski bir araba onu 1920'lerin Paris'ine götürür. Gil burada Hemingway, Fitzgerald ve Gertrude Stein ile tanışır, Picasso'nun sevgilisi Adriana'dan da etkilenir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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