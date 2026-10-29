Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı Filmi Hiç İzlemedi: Susuz Yaz'ın Senaristi Nedenini Açıkladı

Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in başrollerini paylaştığı Susuz Yaz, Kanal D'nin bu sezon en çok merak edilen projelerinden biri. Yağış nedeniyle bir gün ertelenen çekimler, ekim ayının ilk haftasında Adana'da başlamıştı.

Dizinin kalemini üstlenen Sema Ergenekon ise Bloomberg HT'de yayınlanan Pandora'nın Merakı programına konuk oldu. Ergenekon'un ilk vurguladığı konu, dizinin kaynağı oldu.

'Şimdi herkes filminden uyarlandığını düşünüyor ama oysa eser Necati Cumalı'nın öykü kitabındaki 70 sayfalık bir öykü' diyen Ergenekon, dizinin Metin Erksan'ın 1963 yapımı filminden değil, doğrudan edebi metinden yola çıktığını anlattı.