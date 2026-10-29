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Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı Filmi Hiç İzlemedi: Susuz Yaz'ın Senaristi Nedenini Açıkladı

Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı Filmi Hiç İzlemedi: Susuz Yaz'ın Senaristi Nedenini Açıkladı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 09:54
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Kanal D’nin yeni dizisi Susuz Yaz’ın senaristi Sema Ergenekon, Bloomberg HT’de yayınlanan Pandora’nın Merakı programına konuk oldu. Ergenekon, dizinin sanılanın aksine filmden değil Necati Cumalı’nın 70 sayfalık öyküsünden uyarlandığını hatırlattı. Yargı’nın senaristi, etkilenmemek için 1963 yapımı filmi hâlâ izlemediğini de söyledi. Ergenekon’un tahminine göre dizi kasım ortası ya da sonunda ekranlara gelecek.

KAYNAK: Pandora'nın Merakı/ Bloomberg HT

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Sema Ergenekon, Susuz Yaz'ın filmden değil Necati Cumalı'nın 70 sayfalık öyküsünden uyarlandığını hatırlattı.

Sema Ergenekon, Susuz Yaz'ın filmden değil Necati Cumalı'nın 70 sayfalık öyküsünden uyarlandığını hatırlattı.

Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in başrollerini paylaştığı Susuz Yaz, Kanal D'nin bu sezon en çok merak edilen projelerinden biri. Yağış nedeniyle bir gün ertelenen çekimler, ekim ayının ilk haftasında Adana'da başlamıştı.

Dizinin kalemini üstlenen Sema Ergenekon ise Bloomberg HT'de yayınlanan Pandora'nın Merakı programına konuk oldu. Ergenekon'un ilk vurguladığı konu, dizinin kaynağı oldu.

'Şimdi herkes filminden uyarlandığını düşünüyor ama oysa eser Necati Cumalı'nın öykü kitabındaki 70 sayfalık bir öykü' diyen Ergenekon, dizinin Metin Erksan'ın 1963 yapımı filminden değil, doğrudan edebi metinden yola çıktığını anlattı.

Ergenekon'a göre öykü ilk birkaç bölümde bitiyor, sezonun geri kalanı yeniden kuruldu.

Ergenekon'a göre öykü ilk birkaç bölümde bitiyor, sezonun geri kalanı yeniden kuruldu.

Uyarlama sürecinin en zorlu kısmı da bu kısa metin oldu. Ergenekon'a göre 70 sayfalık öykü, senaryoda ilk birkaç bölümde bitiyor.

'Dolayısıyla onun önüne arkasını yeniden kurmak, insan koymak ve yeniden bütün sezona yetecek hikâyeyi kurmak çok uzun ama çok zevkli bir yolculuktu benim adıma' diyen senarist, anlatmak istediği çok şey olduğunu da ekledi.

Bu da izleyicinin ekranda, öyküde yer almayan yeni karakterler ve hikâyelerle karşılaşacağı anlamına geliyor.

Sema Ergenekon, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'ın oynadığı 1963 yapımı filmi etkilenmemek için hala izlemediğini söyledi.

Sema Ergenekon, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'ın oynadığı 1963 yapımı filmi etkilenmemek için hala izlemediğini söyledi.

Röportajın en dikkat çekici kısmı ise Ergenekon'un film itirafı oldu. Metin Erksan'ın yönettiği 1963 yapımı Susuz Yaz'da Erol Taş 'Osman', Hülya Koçyiğit 'Bahar', Ulvi Doğan ise 'Hasan' karakterine hayat vermişti. Film, 1964'te Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanarak Türk sinema tarihine geçti.

Ancak senarist, bu efsane filmi bilerek izlememiş. Ergenekon, filmi izlerse başka bir yorumdan etkilenebileceğini, oysa doğrudan öyküyle bağ kurması gerektiğini düşündüğünü anlattı: 'Dedim ki ben yorumu izlersem etkilenebilirim. Saygısızlık etmek istediğimden değil, sadece etkilenmemek, direkt buraya bir bağlantı kurmam gerektiği düşüncesi ve inancındandı.'

Ergenekon, dizi yayına girdikten sonra filmi izleyeceğini söyledi ve ekledi: 'Zaten artık meraktan ölüyorum.'

Ergenekon'un tahminine göre Susuz Yaz, kasım ortası ya da sonunda Kanal D ekranlarına gelecek.

Ergenekon'un tahminine göre Susuz Yaz, kasım ortası ya da sonunda Kanal D ekranlarına gelecek.

Peki Susuz Yaz ne zaman başlıyor? Ergenekon net bir tarih vermedi ancak dizinin kasım ayının ortası ya da sonu gibi yayında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Ay Yapım imzalı dizide Mert Ramazan Demir 'Osman', Lizge Cömert ise 'Bahar' karakterine hayat veriyor. Yapım şirketi, sete çıkılan gün Ergenekon'a notlu bir çiçek göndermiş, bu jest de sosyal medyada dikkat çekmişti.

Emmy ödüllü Yargı'nın da senaryosuna imza atan Ergenekon'un Susuz Yaz'a nasıl bir yorum getirdiği, dizinin ilk bölümüyle belli olacak.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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