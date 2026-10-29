Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı Filmi Hiç İzlemedi: Susuz Yaz'ın Senaristi Nedenini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D’nin yeni dizisi Susuz Yaz’ın senaristi Sema Ergenekon, Bloomberg HT’de yayınlanan Pandora’nın Merakı programına konuk oldu. Ergenekon, dizinin sanılanın aksine filmden değil Necati Cumalı’nın 70 sayfalık öyküsünden uyarlandığını hatırlattı. Yargı’nın senaristi, etkilenmemek için 1963 yapımı filmi hâlâ izlemediğini de söyledi. Ergenekon’un tahminine göre dizi kasım ortası ya da sonunda ekranlara gelecek.
KAYNAK: Pandora'nın Merakı/ Bloomberg HT
Sema Ergenekon, Susuz Yaz'ın filmden değil Necati Cumalı'nın 70 sayfalık öyküsünden uyarlandığını hatırlattı.
Ergenekon'a göre öykü ilk birkaç bölümde bitiyor, sezonun geri kalanı yeniden kuruldu.
Sema Ergenekon, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'ın oynadığı 1963 yapımı filmi etkilenmemek için hala izlemediğini söyledi.
Ergenekon'un tahminine göre Susuz Yaz, kasım ortası ya da sonunda Kanal D ekranlarına gelecek.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın