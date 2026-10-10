Yeni Dizi Susuz Yaz Sete Çıktı, Başrollerden İlk Kareler Geldi
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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz, Adana'da sete çıktı. Yağış nedeniyle bir gün ertelenen çekimlerin ardından setten ilk kareler de geldi. Osman'a hayat veren Mert Ramazan Demir ile Bahar'ı canlandıran Lizge Cömert'ten ilk partner karesi paylaşılırken, ağabey Hasan rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç de ayrı bir fotoğrafla görüntülendi.
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Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı, Osman ile Bahar setten ilk kez görüntülendi.
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1963 yapımı filmde Erol Taş'ın canlandırdığı Hasan'a bu kez Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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