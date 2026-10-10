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Yeni Dizi Susuz Yaz Sete Çıktı, Başrollerden İlk Kareler Geldi

Yeni Dizi Susuz Yaz Sete Çıktı, Başrollerden İlk Kareler Geldi

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 11:52
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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz, Adana'da sete çıktı. Yağış nedeniyle bir gün ertelenen çekimlerin ardından setten ilk kareler de geldi. Osman'a hayat veren Mert Ramazan Demir ile Bahar'ı canlandıran Lizge Cömert'ten ilk partner karesi paylaşılırken, ağabey Hasan rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç de ayrı bir fotoğrafla görüntülendi.

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Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı, Osman ile Bahar setten ilk kez görüntülendi.

Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı, Osman ile Bahar setten ilk kez görüntülendi.

Dizinin sete çıkış tarihi ilk olarak 6 Ekim Salı olarak açıklanmıştı. Ancak Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış planları değiştirdi ve ilk klaket 7 Ekim Çarşamba gününe kaldı.

Setten gelen ilk partner karesinde Osman ile Bahar, yani Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert aynı karede yer aldı. Kadro 24 Eylül'deki okuma provasında bir araya gelmişti. Oyuncular set öncesinde at binme dersleri almış, bölge ağzı üzerine de çalışmıştı. 

Yalı Çapkını'nın Ferit'i olarak hafızalara kazınan Mert Ramazan Demir, Bize Bi'şey Olmaz'ın ardından Susuz Yaz ile ekrana dönüyor. Kardeşlerim'in Süsen'i olarak tanınan Lizge Cömert ise Çarpıntı'nın ardından yeni bir başrolle izleyici karşısına çıkacak. İkilinin ekran uyumu, dizinin en merak edilen yanlarından biri.

1963 yapımı filmde Erol Taş'ın canlandırdığı Hasan'a bu kez Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor.

1963 yapımı filmde Erol Taş'ın canlandırdığı Hasan'a bu kez Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor.

Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla tanınan Batuhan Bozkurt Yüzügüleç, setten ayrı bir fotoğrafla görüntülendi. Oyuncu, dizide ağalık peşindeki ağabey Hasan'ı canlandırıyor.

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, Metin Erksan'ın 1963 yapımı filmiyle de hafızalarda yer etmişti. Film, 1964'te Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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