Yeni Dizi Susuz Yaz Sete Çıktı, Başrollerden İlk Kareler Geldi

Dizinin sete çıkış tarihi ilk olarak 6 Ekim Salı olarak açıklanmıştı. Ancak Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış planları değiştirdi ve ilk klaket 7 Ekim Çarşamba gününe kaldı.

Setten gelen ilk partner karesinde Osman ile Bahar, yani Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert aynı karede yer aldı. Kadro 24 Eylül'deki okuma provasında bir araya gelmişti. Oyuncular set öncesinde at binme dersleri almış, bölge ağzı üzerine de çalışmıştı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i olarak hafızalara kazınan Mert Ramazan Demir, Bize Bi'şey Olmaz'ın ardından Susuz Yaz ile ekrana dönüyor. Kardeşlerim'in Süsen'i olarak tanınan Lizge Cömert ise Çarpıntı'nın ardından yeni bir başrolle izleyici karşısına çıkacak. İkilinin ekran uyumu, dizinin en merak edilen yanlarından biri.