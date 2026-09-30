article/comments
article/share
Haberler
TV
"Osman" Mert Ramazan Demir ve "Bahar" Lizge Cömert Aynı Masada: Susuz Yaz'dan Yeni Görüntüler

"Osman" Mert Ramazan Demir ve "Bahar" Lizge Cömert Aynı Masada: Susuz Yaz'dan Yeni Görüntüler

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 14:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz, okuma provasından yeni görüntüler paylaştı. 24 Eylül'de yapılan provada Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç başta olmak üzere tüm kadro aynı masada buluştu. Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan dizi, ekim ayının ilk haftasında Adana'da sete çıkmaya hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Susuz Yaz'ın resmi hesabı, 24 Eylül'de yapılan okuma provasından yeni görüntüler paylaştı.

Susuz Yaz'ın resmi hesabı, 24 Eylül'de yapılan okuma provasından yeni görüntüler paylaştı.

Ay Yapım imzalı dizinin okuma provası 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Dizinin resmi sosyal medya hesabı da bugün o günden görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda dizinin oyuncuları aynı karede yer aldı. Kadroyu ilk kez bir araya getiren provanın ardından gözler şimdi Adana'daki sete çevrildi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Susuz Yaz'da Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a Lizge Cömert, Hasan'a ise Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor.

Susuz Yaz'da Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a Lizge Cömert, Hasan'a ise Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor.

Hikâye, 1970'lerde bir su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşi anlatıyor. Başrolde Osman karakteriyle Mert Ramazan Demir, Osman'ın büyük aşkı Bahar karakteriyle Lizge Cömert yer alıyor.

Ağalık peşindeki ağabey Hasan'ı ise Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla tanınan Batuhan Bozkurt Yüzügüleç canlandırıyor. Dizinin kötü karakteri Hasan, şimdiden en çok merak edilen rollerden biri.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i olarak hafızalara kazınan Mert Ramazan Demir, Delikanlı ve Bize Bi'şey Olmaz'ın ardından Susuz Yaz ile yeni sezonda ekrana dönüyor. Kardeşlerim'in Süsen'i olarak tanınan Lizge Cömert ise Çarpıntı'nın ardından yeni bir başrolle izleyici karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın