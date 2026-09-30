"Osman" Mert Ramazan Demir ve "Bahar" Lizge Cömert Aynı Masada: Susuz Yaz'dan Yeni Görüntüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz, okuma provasından yeni görüntüler paylaştı. 24 Eylül'de yapılan provada Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç başta olmak üzere tüm kadro aynı masada buluştu. Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan dizi, ekim ayının ilk haftasında Adana'da sete çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Susuz Yaz'ın resmi hesabı, 24 Eylül'de yapılan okuma provasından yeni görüntüler paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Susuz Yaz'da Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a Lizge Cömert, Hasan'a ise Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın