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Ecem Erkek'e Estetik Önerisi Pahalıya Patladı: Güldür Güldür'ün Naime'si Takipçisine Öyle Bir Rest Çekti ki!

Ecem Erkek'e Estetik Önerisi Pahalıya Patladı: Güldür Güldür'ün Naime'si Takipçisine Öyle Bir Rest Çekti ki!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 14:23
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Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle yıllardır kahkaha attıran Ecem Erkek, bu kez sosyal medyada verdiği cevapla gündemde. Instagram hikayesine gelen bir estetik tavsiyesi, oyuncunun sivri diliyle karşılaşınca ortalık karıştı. Takipçisinin mesajını ekran görüntüsüyle paylaşan Erkek'in yanıtı, tam da Naime'den beklenecek cinsten.

Kaynak: Magazin Burada

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Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle Altın Kelebek'e uzanan bir çıkış yakaladı.

Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle Altın Kelebek'e uzanan bir çıkış yakaladı.

Tiyatro sahnesinden gelen Ecem Erkek'i geniş kitleler, Show TV'nin kült komedi programı Güldür Güldür Show'daki Naime'yle tanıdı. Kamera önündeki ilk adımlarını Hayat Sırları, Güzel Günler ve Aşk Kumardır gibi dizilerle atan oyuncu, Netflix'in Hakan: Muhafız dizisine de konuk oldu. Gözlüğü, pembe saç bandı ve kendine has konuşmasıyla Naime kısa sürede programın en sevilen karakterlerinden biri oldu. Bu rol, Erkek'e 46. Pantene Altın Kelebek'te En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu ödülünü de getirdi.

Peki Ecem Erkek Güldür Güldür'den ayrıldı mı? 2021'de 'Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım' diyerek herkesi şaşırtan oyuncu, 2024'te ekibe geri döndü. Ayrılık sebebini de dönüşünde ilk kez anlattı: 'Eğlenmediğimi ve eğlendiremediğimi düşündüm, ihanet gibi gelmişti.' Yeni sezonda bu kez pos bıyıklı Naim karakteriyle sahneye çıkan Erkek, Gelin Takımı filmleriyle de beyaz perdede boy gösterdi.

Burnunu yaptırmasını öneren takipçisine Ecem Erkek'ten Naime'yi aratmayan esprili bir cevap geldi.

Burnunu yaptırmasını öneren takipçisine Ecem Erkek'ten Naime'yi aratmayan esprili bir cevap geldi.

Her şey, Ecem Erkek'in Instagram'da paylaştığı bir hikayeyle başladı. Bir takipçisi hikayeye yanıt olarak tek cümlelik bir mesaj gönderdi: 'Burnunu yaptırsana.' Ne bir selam ne bir iltifat, doğrudan estetik tavsiyesi.

Mesajı görmezden gelmek yerine ekran görüntüsünü paylaşan oyuncu, cevabını da hemen üstüne yazdı: 'Yaptırıyım da senin gibi her şeye burnumu mu sokayım? Sayın Gönül Yapılıburunmeraklısı.' Paylaşıma Naime'nin bir karesini de ekleyen Erkek, estetik tavsiyesini kahkahalık bir laf sokmaya çevirdi.

Ecem Erkek estetik konusunda ilk kez konuşmuyor, daha önce de sert sözlerle gündeme gelmişti.

Ecem Erkek estetik konusunda ilk kez konuşmuyor, daha önce de sert sözlerle gündeme gelmişti.

'Ecem Erkek'in burnu estetik mi?' sorusu internette merak edilenler arasında ama oyuncunun estetiğe bakışı aslında belli. Geçen yıl ekimde Habertürk'ten Onur Aydın'a konuşan Erkek, 'Kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor' demişti. Mahalledeki teyzenin kızını oynayan birinin fazla estetikle inandırıcı olamayacağını da eklemişti.

Oyuncunun değişimi de uzun süredir konuşuluyor. Ağustosta eski ve yeni fotoğraflarını yan yana paylaşan Erkek, 20 kilo verdiğini açıklamıştı. Burun estetiğine ise niyeti olmadığını bu cevapla açıkça göstermiş oldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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