Ecem Erkek'e Estetik Önerisi Pahalıya Patladı: Güldür Güldür'ün Naime'si Takipçisine Öyle Bir Rest Çekti ki!
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Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle yıllardır kahkaha attıran Ecem Erkek, bu kez sosyal medyada verdiği cevapla gündemde. Instagram hikayesine gelen bir estetik tavsiyesi, oyuncunun sivri diliyle karşılaşınca ortalık karıştı. Takipçisinin mesajını ekran görüntüsüyle paylaşan Erkek'in yanıtı, tam da Naime'den beklenecek cinsten.
Kaynak: Magazin Burada
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Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle Altın Kelebek'e uzanan bir çıkış yakaladı.
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Burnunu yaptırmasını öneren takipçisine Ecem Erkek'ten Naime'yi aratmayan esprili bir cevap geldi.
Ecem Erkek estetik konusunda ilk kez konuşmuyor, daha önce de sert sözlerle gündeme gelmişti.
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