Ecem Erkek'e Estetik Önerisi Pahalıya Patladı: Güldür Güldür'ün Naime'si Takipçisine Öyle Bir Rest Çekti ki!

Tiyatro sahnesinden gelen Ecem Erkek'i geniş kitleler, Show TV'nin kült komedi programı Güldür Güldür Show'daki Naime'yle tanıdı. Kamera önündeki ilk adımlarını Hayat Sırları, Güzel Günler ve Aşk Kumardır gibi dizilerle atan oyuncu, Netflix'in Hakan: Muhafız dizisine de konuk oldu. Gözlüğü, pembe saç bandı ve kendine has konuşmasıyla Naime kısa sürede programın en sevilen karakterlerinden biri oldu. Bu rol, Erkek'e 46. Pantene Altın Kelebek'te En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu ödülünü de getirdi.

Peki Ecem Erkek Güldür Güldür'den ayrıldı mı? 2021'de 'Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım' diyerek herkesi şaşırtan oyuncu, 2024'te ekibe geri döndü. Ayrılık sebebini de dönüşünde ilk kez anlattı: 'Eğlenmediğimi ve eğlendiremediğimi düşündüm, ihanet gibi gelmişti.' Yeni sezonda bu kez pos bıyıklı Naim karakteriyle sahneye çıkan Erkek, Gelin Takımı filmleriyle de beyaz perdede boy gösterdi.