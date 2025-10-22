Güldür Güldür'ün Yıldızı Ecem Erkek Estetikli Oyunculara Sert Çıktı!
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz, NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisiyle reyting zirvesine göz kırpmayı başardı. Ancak geçtiğimiz hafta Berna Laçin, Hilal Altınbilek'in estetiklerinin role uygun olmadığına dair yorumda bulundu. Güldür Güldür Show ile büyük çıkışını yakalayan Ecem Erkek de benzer eleştirilerde bulundu. Erkek, 'Kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, Sahtekarlar dizisiyle geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez de Ecem Erkek, sektördeki estetikli oyuncular hakkında açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın