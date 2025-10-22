Güldür Güldür'ün Yıldızı Ecem Erkek Estetikli Oyunculara Sert Çıktı!

Habertürk Onur Aydın'ın haberine göre; Ecem Erkek, 'Eskiden 'Estetik, oyuncu için çok uygun değil' derdim ama bence birazcık bu durum kişinin kendini nasıl hissettiği ile alakalı bir şey ama kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Mahallede bir teyzenin kızı olduğuna inandıramıyorsun kendini. Bazen televizyonda 'O kadar da yaptırmasaydın' diyorum' açıklamasında bulundu.