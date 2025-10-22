onedio
Güldür Güldür'ün Yıldızı Ecem Erkek Estetikli Oyunculara Sert Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
22.10.2025 - 12:45

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz, NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisiyle reyting zirvesine göz kırpmayı başardı. Ancak geçtiğimiz hafta Berna Laçin, Hilal Altınbilek'in estetiklerinin role uygun olmadığına dair yorumda bulundu. Güldür Güldür Show ile büyük çıkışını yakalayan Ecem Erkek de benzer eleştirilerde bulundu. Erkek, 'Kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor' dedi.

Kaynak: Habertürk / Onur Aydın

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, Sahtekarlar dizisiyle geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı Sahtekarlar dizisi, Teşkilat'ı reytinglerde devirmeyi başardı ve bu başarının kalıcı olacağına da inanılıyor. Ancak geçtiğimiz hafta Berna Laçin, 'En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?' diyerek eleştirilerde bulunmuş ve oyuncuların estetiklerinin rollerine uygun olmadığına dair yorumların da önünü açmıştı.

Bu kez de Ecem Erkek, sektördeki estetikli oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Habertürk Onur Aydın'ın haberine göre; Ecem Erkek, 'Eskiden 'Estetik, oyuncu için çok uygun değil' derdim ama bence birazcık bu durum kişinin kendini nasıl hissettiği ile alakalı bir şey ama kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Mahallede bir teyzenin kızı olduğuna inandıramıyorsun kendini. Bazen televizyonda 'O kadar da yaptırmasaydın' diyorum' açıklamasında bulundu.

