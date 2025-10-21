onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın İddialı Dizisi "Ülker Abla"nın Başrol Oyuncuları Belli Oldu!

NOW'ın İddialı Dizisi "Ülker Abla"nın Başrol Oyuncuları Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 23:35

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında yer alan 'Ülker Abla' için çalışmalar devam ediyor. Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrol oyuncuları belli oldu. İki bomba oyuncu, 'Ülker Abla' dizisinde partner olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW ekranlarının yeni sezon için en iddialı dizi projelerinin başında "Ülker Abla" yer alıyor.

NOW ekranlarının yeni sezon için en iddialı dizi projelerinin başında "Ülker Abla" yer alıyor.

Seray Şahiner'in aynı adlı romanından dizi projesi olarak karşımıza çıkan 'Ülker Abla', Ömür Atay yönetmenliğiyle ekrana gelecek. Ödüllü kitabın dizi çekimleri için hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, merakla beklenen 'Ülker Abla' dizisinin başrol oyuncularını duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri, Ülker Abla'nın başrol oyuncuları oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri, Ülker Abla'nın başrol oyuncuları oldu.

Gülse Birsel'in Yalan Dünya dizisinde beraber rol alan Şimşek ve Vuslateri, Ülker Abla'da partner olarak karşımıza çıkacak.

Yeni yılda ekrana gelecek dizide, kocasının şiddetinden kaçan Ülker abla bir gece evden ayrılarak bir hastaneye sığınıyor. Orada kalabilmek için kimsesiz hastalara refakat eden Ülker’in yaşadığı zorluklar ve hayata tutunma çabası dizinin merkezinde yer alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın