Taşacak Bu Deniz'in Set Çalışanı, Kavga Sahnesinde Kameramanın Dayak Yediği Anları Paylaştı

Taşacak Bu Deniz'in Set Çalışanı, Kavga Sahnesinde Kameramanın Dayak Yediği Anları Paylaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 20:56

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümündeki kavga sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Dizinin set çalışanlarından @omerocall TikTok hesabından kavga sahnesinde bir kameramanın araya kaynayarak dayak yediği anları paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Yeni sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz her açıdan enfes bir performans sergiliyor.

Yeni sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz her açıdan enfes bir performans sergiliyor.

Oyunculukları ve senaryosuyla cuma akşamlarının şimdiden vazgeçilmezi olan Taşacak Bu Deniz, hızla yükselen reytingleriyle yerini sağlamlaştırırken sosyal medyada dizideki kavga sahnesi gündem olmuştu. Kavga sahnesi aşırı gerçekçi olmasıyla öne çıkarken dizinin set çalışanının TikTok hesabındaki paylaşımıyla olay olan o sahnenin nasıl çekildiğini görmüş olduk.

Kamera asistanı Ömer Öcal'a sorulan 'Kargaşada dayak yiyen oldu mu?' sorusuna Öcal, çekimlerde kameramanın dayak yediği anları paylaşarak yanıt verdi.

