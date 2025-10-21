Taşacak Bu Deniz'in Set Çalışanı, Kavga Sahnesinde Kameramanın Dayak Yediği Anları Paylaştı
TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümündeki kavga sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Dizinin set çalışanlarından @omerocall TikTok hesabından kavga sahnesinde bir kameramanın araya kaynayarak dayak yediği anları paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Yeni sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz her açıdan enfes bir performans sergiliyor.
