Veliaht'ta 42 Yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil'in Canlandırdığı Yahya'nın Yaşı Şoke Etti
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakterinin yaşı ortaya çıktı. Yahya'nın kaç yaşında olduğu ise görenleri şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Veliaht tam gaz devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veliaht dizisindeki sahneye göre 42 yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakteri 33 yaşındaymış!
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın