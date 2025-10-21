onedio
Veliaht'ta 42 Yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil'in Canlandırdığı Yahya'nın Yaşı Şoke Etti

Veliaht'ta 42 Yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil'in Canlandırdığı Yahya'nın Yaşı Şoke Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.10.2025 - 17:23

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakterinin yaşı ortaya çıktı. Yahya'nın kaç yaşında olduğu ise görenleri şoke etti.

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Veliaht tam gaz devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Veliaht tam gaz devam ediyor.

Dizinin ana karakter oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakteri kısa sürede fenomen haline gelirken Yahya'nın yaşı sosyal medyada gündem oldu.

Veliaht'ın bir sahnesinde Yahya karakterinin kişisel bilgilerinin yer aldığı dosyada yaş detayı ortaya çıktı. Söz konusu detayı fark eden bir seyirci o sahneyi sosyal medyada yayınladı.

Veliaht dizisindeki sahneye göre 42 yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakteri 33 yaşındaymış!

Veliaht dizisindeki sahneye göre 42 yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Yahya karakteri 33 yaşındaymış!
twitter.com

Sosyal medya kullanıcıları Yahya karakterinin yaşına inanmakta epey zorlandılar. Bizce Yahya yaşından epey fazla gösteriyor.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
