Kaçak Gelinler Karakterleri Günümüzde Olsaydı En Çok Neyi Severdi?

Kaçak Gelinler Karakterleri Günümüzde Olsaydı En Çok Neyi Severdi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
21.10.2025 - 15:24

TikTok’ta son günlerde yeni bir akım meşhur oldu. Dizi karakterlerinin günümüzde olsalardı neyi sevecekleri tespit ediliyor. Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Yaprak Dökümü gibi popüler dizilerdeki karakterlerin analizlerini geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Şimdiyse sıra Kaçak Gelinler’e geldi. 

Bakalım Kaçak Gelinler karakterleri günümüzde en çok neyi severdi?

İşte detaylar 👇

Kabul edelim ki Almila ve Yusuf Güney tespiti “cuk” olmuş!

Kabul edelim ki Almila ve Yusuf Güney tespiti “cuk” olmuş!

Onun dışında alışveriş bağımlısı Şebnem’in influencer olması detayı da güzel tespit. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
