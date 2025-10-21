onedio
Kavak Yelleri’nde Yapılan Çekim Hatası Bir İzleyicinin Radarına Girdi: “Daha Ötesi Yok”

Elif Sude Yenidoğan
21.10.2025 - 13:56

Bir dönemlerin efsanesi olan Kavak Yelleri, hala özet bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. Seyirciye projeyi böylesine sevdirmek her dizinin nasibi olmuyor. Ancak Kavak Yelleri de, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Adını Feriha Koydum dizileri gibi şanslı olanlardan.

Şimdiyse diziden bir çekim hatasıyla karşınızdayız. Gelin önce izleyelim!

İşte o anlar 👇

Dizilerde devamlılığı sağlamak hikayenin gerçekçiliği açısından çok kıymetli.

Aynı zamanda profesyonelliğin de kanıtı. Sahnelerinde devamlılığın sağlanmadığı bir proje hemen eleştirilerin hedefi olacaktır. 

Neyse ki Kavak Yelleri, o dönemlerde özet bölümlerle çok sıkı takip edilmediği için gözden kaçmış. Şimdi böyle bir hata olsa sosyal medya çalkalanır…

