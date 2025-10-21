Kavak Yelleri’nde Yapılan Çekim Hatası Bir İzleyicinin Radarına Girdi: “Daha Ötesi Yok”
Bir dönemlerin efsanesi olan Kavak Yelleri, hala özet bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. Seyirciye projeyi böylesine sevdirmek her dizinin nasibi olmuyor. Ancak Kavak Yelleri de, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Adını Feriha Koydum dizileri gibi şanslı olanlardan.
Şimdiyse diziden bir çekim hatasıyla karşınızdayız. Gelin önce izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizilerde devamlılığı sağlamak hikayenin gerçekçiliği açısından çok kıymetli.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın