Uzak Şehir'in Kendisi Ayrı, Özeti Ayrı Yeni Sezon Rekoru Kırdı: 20 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Uzak Şehir
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 12:15

Kanal D ekranlarında yer alan Uzak Şehir, 2. sezonuyla da reytinglerdeki hakimiyetini sürdürüyor. Boran'ın hayatta olması ve yaşayacak olması izleyiciyi kızdırsa da hikayede neler yaşanacağı merak konusu. Bu sebeple ilgi artmış olacak ki, 20 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, yeni sezonun ilk rekorunu kırmayı başardı. Uzak Şehir hem yeni bölümü hem de özetiyle önemli bir eşiği aştı. 

20 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? İşte Detaylar...

Geçtiğimiz sezon Kanal D'nin 15 yıllık rekorunu kıran Uzak Şehir, yeni sezonun da ilk rekorunu eline aldı.

20 Ekim Pazartesi yayınlanan bölümde, Uzak Şehir her ne kadar Boran'la ilgili soru işaretleri sebebiyle izleyiciden bir miktar tepki çekse de izleyici ne olacağını merak etmiş görünüyor. Çünkü dizinin hem yeni bölümü, hem reytingi yeni sezonun ilk rekorunu kırdı.

20 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? Zirvede Kim (Hangi Dizi) Var?

20 Ekim Pazartesi günü Total reyting zirvesinde 16.31 reytingle Uzak Şehir var. Uzak Şehir'in özeti ise 10.12 reyting alarak ikinci sırada yer aldı. Dizi, hem yeni sezonda ilk 16 reytingi gören yapım oldu, hem de özeti 10 reyting barajını geçti.

Esra Erol'da programı, Müge Anlı ve Cennetin Çocukları'nı geride bırakarak 3. sıraya yerleşti.

Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları:

20 Ekim Pazartesi Total Reyting Sonuçları

20 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları

20 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

