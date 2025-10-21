Uzak Şehir'in Kendisi Ayrı, Özeti Ayrı Yeni Sezon Rekoru Kırdı: 20 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
Kanal D ekranlarında yer alan Uzak Şehir, 2. sezonuyla da reytinglerdeki hakimiyetini sürdürüyor. Boran'ın hayatta olması ve yaşayacak olması izleyiciyi kızdırsa da hikayede neler yaşanacağı merak konusu. Bu sebeple ilgi artmış olacak ki, 20 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, yeni sezonun ilk rekorunu kırmayı başardı. Uzak Şehir hem yeni bölümü hem de özetiyle önemli bir eşiği aştı.
20 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? İşte Detaylar...
Geçtiğimiz sezon Kanal D'nin 15 yıllık rekorunu kıran Uzak Şehir, yeni sezonun da ilk rekorunu eline aldı.
20 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? Zirvede Kim (Hangi Dizi) Var?
20 Ekim Pazartesi Total Reyting Sonuçları
20 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları
20 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
