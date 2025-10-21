onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in Yeni Fragmanını Paylaşmak İçin İzleyicinin Tuvalet İhtiyacını Bekleyen Admin Gülümsetti

Taşacak Bu Deniz'in Yeni Fragmanını Paylaşmak İçin İzleyicinin Tuvalet İhtiyacını Bekleyen Admin Gülümsetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 08:52

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı Taşacak Bu Deniz, ikinci bölümünde büyük bir başarı yakalayarak Kızılcık Şerbeti'ni reytinglerde AB grubunda alt etmeyi başardı. Zirveye yerleşen Taşacak Bu Deniz daha şimdiden sezonun en çok konuşulan işlerinden oldu. 

3. bölüm fragmanı öncesi X hesabı üzerinden 'Hazır mısınız?' paylaşımı yapan admin, fragmanı paylaşmak için bir izleyicinin tuvalet ihtiyacını gidermesini bekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, kısa sürede büyük başarı yakaladı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, kısa sürede büyük başarı yakaladı.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin muhteşem uyumunun yanı sıra Ava Yaman ve Burak Yörük de en çok konuşulan isimlerden oldu. Dizi ikinci bölümünde büyük bir başarı elde ederek Kızılcık Şerbeti'ni reytinglerde AB grubu koltuğundan etti.

3. bölüm öncesi Taşacak Bu Deniz'in X hesabının admini "Hazır mısnız?" diyerek bir paylaşım yaptı.

3. bölüm öncesi Taşacak Bu Deniz'in X hesabının admini "Hazır mısnız?" diyerek bir paylaşım yaptı.

Bir izleyici tuvalet ihtiyacını gidermek için müsaade isteyince, admin de onu bekledi! İzleyici, adminin bunu beklemiş olmasına büyük şaşkınlık yarattı ve ortaya oldukça renkli anlar çıktı.

👇

👇

İzleyici o anların şokunu üstünden atamadı 😅

İzleyici o anların şokunu üstünden atamadı 😅
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın