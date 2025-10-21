Taşacak Bu Deniz'in Yeni Fragmanını Paylaşmak İçin İzleyicinin Tuvalet İhtiyacını Bekleyen Admin Gülümsetti
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı Taşacak Bu Deniz, ikinci bölümünde büyük bir başarı yakalayarak Kızılcık Şerbeti'ni reytinglerde AB grubunda alt etmeyi başardı. Zirveye yerleşen Taşacak Bu Deniz daha şimdiden sezonun en çok konuşulan işlerinden oldu.
3. bölüm fragmanı öncesi X hesabı üzerinden 'Hazır mısınız?' paylaşımı yapan admin, fragmanı paylaşmak için bir izleyicinin tuvalet ihtiyacını gidermesini bekledi.
3. bölüm öncesi Taşacak Bu Deniz'in X hesabının admini "Hazır mısnız?" diyerek bir paylaşım yaptı.
👇
İzleyici o anların şokunu üstünden atamadı 😅
