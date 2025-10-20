Final İddiaları Ortaya Atılmıştı: Aşk ve Gözyaşı'nda Senarist Krizi Sürüyor! Dizinin Yeni Bölümü Ertelendi!
Atv ekranlarında yayınlanan ve Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisi düşük reytingler sebebiyle final iddialarıyla gündeme gelmişti. Yurt dışı satışları iyi olduğu için dizinin devam edeceği açıklandı. Ancak dizide senarist değişikliği yapılmasına karar verildi. Senarist krizi sürerken, Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümü ertelendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, her ne kadar izleyicinin ilgisini çekse de reytinglerde başarı yakalayamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Yeni Bölümü Ertelendi!
Resmi Açıklama Yapıldı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ya uyarlama dizide ne senaristi. İzlesin kaldığı bölümü, yazsın sahneleri. Hatta metni kopyala yapıştır, altyazılar da hazır var.