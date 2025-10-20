onedio
Final İddiaları Ortaya Atılmıştı: Aşk ve Gözyaşı'nda Senarist Krizi Sürüyor! Dizinin Yeni Bölümü Ertelendi!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.10.2025 - 20:46

Atv ekranlarında yayınlanan ve Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisi düşük reytingler sebebiyle final iddialarıyla gündeme gelmişti. Yurt dışı satışları iyi olduğu için dizinin devam edeceği açıklandı. Ancak dizide senarist değişikliği yapılmasına karar verildi. Senarist krizi sürerken, Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümü ertelendi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, her ne kadar izleyicinin ilgisini çekse de reytinglerde başarı yakalayamadı.

Reytinglerin düşük olması sebebiyle 'Aşk ve Gözyaşı final mi yapacak?' sorusu merak konusu olmuştu. İddiaların yalanlanmasının ardından, Aşk ve Gözyaşı'nın final yapmayacağı ancak dizinin senaristinin değişeceği öğrenilmişti.

Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Yeni Bölümü Ertelendi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senarist Dilara Pamuk 3. bölümde ekibe veda etmiş, daha sonra dizinin 2 bölümü yapım şirketinin yazı grubu tarafından kaleme alınmıştı. Dizinin 6. bölümü için bir senaristle anlaşılması beklenirken, bu hafta yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümünün ertelendiği öğrenildi. Dizinin yönetmeni de değişmişti.

Resmi Açıklama Yapıldı:

atticusfetch

Ya uyarlama dizide ne senaristi. İzlesin kaldığı bölümü, yazsın sahneleri. Hatta metni kopyala yapıştır, altyazılar da hazır var.