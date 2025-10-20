Avlu Dizisi Geri Dönüyor: Kadroda Hem Eski İsimler Hem Yeni İsimler Var!
2018-2019 sezonunda Avlu ekranlara damga vuran projelerdendi. Demet Evgar ve Ceren Moray’ın başrolündeki dizi hikayesiyle insanı adeta hipnoz ediyordu. Ancak kısa sürede ekranlara veda etti ve bir daha da dönmedi. Hayranlar bir gün olsun Avlu’yu rafa kaldırmadı ve seslerini yapıma duyurmak için çabaladı. Hal böyle olunca dizinin yeniden çekilmesine karar verildi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Avlu uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda olacak.
Dizinin şu anki kadrosunu da Birsen Altuntaş açıkladı.
