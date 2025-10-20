onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Avlu Dizisi Geri Dönüyor: Kadroda Hem Eski İsimler Hem Yeni İsimler Var!

Avlu Dizisi Geri Dönüyor: Kadroda Hem Eski İsimler Hem Yeni İsimler Var!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.10.2025 - 13:15

2018-2019 sezonunda Avlu ekranlara damga vuran projelerdendi. Demet Evgar ve Ceren Moray’ın başrolündeki dizi hikayesiyle insanı adeta hipnoz ediyordu. Ancak kısa sürede ekranlara veda etti ve bir daha da dönmedi. Hayranlar bir gün olsun Avlu’yu rafa kaldırmadı ve seslerini yapıma duyurmak için çabaladı. Hal böyle olunca dizinin yeniden çekilmesine karar verildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avlu uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda olacak.

Avlu uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda olacak.

Dizinin Show TV ile imza aşamasında olduğu biliniyor. Yapım Hayri Aslan’da, yönetmenin ise kim olacağı belli değil. Kanal ile anlaşma sağlandığı takdirde aralık ayında setin başlayacağı, şubat ayında ise yayınlanacağı açıklandı.

Dizinin şu anki kadrosunu da Birsen Altuntaş açıkladı.

Dizinin şu anki kadrosunu da Birsen Altuntaş açıkladı.

Dizinin eski oyuncuları ilk teklif giden isimler oldu. Onlarla birlikte yeni isimler de olacak. Şimdilik isimler Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı ve Alican Yücesoy şeklinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın