İlk ve Son Dizisinin Yeni Başrolleri Belli Olmuştu: Şimdi Kadroya Bir İsim Daha Katıldı!

İlk ve Son Dizisinin Yeni Başrolleri Belli Olmuştu: Şimdi Kadroya Bir İsim Daha Katıldı!

20.10.2025 - 12:17

İlk ve Son dizisi Salih Bademci ve Özge Özpirinçci’nin başrolü paylaştığı ilk sezonuyla inanılmaz bir etki yaratmıştı. Aşkların her daim güllük gülistanlık olmadığını toksik çiftimizle anlatan dizi ikinci sezonu da çekmişti. İkinci sezonda ise Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı’nı bir araya getiren dizi yine izleyicileri etki altına almayı başarmıştı.

Şimdiyse üçüncü sezon yolda. Kadro tam olarak netleşmedi ancak hazırlıklar sürüyor. Birsen Altuntaş da diziye dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İlk ve Son’un yeni başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen olmuştu.

İlk ve Son'un yeni başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen olmuştu.

İkili ilk açıklandığı zaman diziseverleri tatmin etmemişti. Çünkü X alemi yeni sezon için oyuncu önerileriyle dolup taşmıştı. Ancak yapım önerilerin askine sürpriz yapmayı seçerek Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’i buluşturacağını duyurmuştu.

Kadroya dahil olan yeni isim Deniz Celiloğlu oldu.

Kadroya dahil olan yeni isim Deniz Celiloğlu oldu.

Deniz Celiloğlu, Bergüzar Korel’in hayat verdiği Güneş’in eski eşi olarak dizide yer alacak. Celiloğlu’nun yanı sıra Metin Belgin ve Şennur Nogaylar da kadroda olacak. Bakalım bu sefer nasıl bir aşk hikayesi izleyeceğiz?

