İlk ve Son Dizisinin Yeni Başrolleri Belli Olmuştu: Şimdi Kadroya Bir İsim Daha Katıldı!

İlk ve Son dizisi Salih Bademci ve Özge Özpirinçci’nin başrolü paylaştığı ilk sezonuyla inanılmaz bir etki yaratmıştı. Aşkların her daim güllük gülistanlık olmadığını toksik çiftimizle anlatan dizi ikinci sezonu da çekmişti. İkinci sezonda ise Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı’nı bir araya getiren dizi yine izleyicileri etki altına almayı başarmıştı.

Şimdiyse üçüncü sezon yolda. Kadro tam olarak netleşmedi ancak hazırlıklar sürüyor. Birsen Altuntaş da diziye dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş