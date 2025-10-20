Müge Anlı Ateş Püskürdü: Hızır’ın Kardeşi Olduğunu İddia Eden Üfürükçü Olayı Gündem Oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yeni bölümünde (20 Ekim Pazartesi) yine bir üfürükçü olayı masaya yatırıldı. Sümeyra Öztürk’ün ailesi kızlarının üfürükçü tarafından alıkonduğunu iddia etti. Müge Anlı, ilgili adamla iletişime geçerek canlı yayına bağlanmasını sağladı. Kendisi şimdi stüdyoya gitmek üzere yola çıktı. Detaylar canlı yayından takip ediliyor.