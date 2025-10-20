onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı Ateş Püskürdü: Hızır’ın Kardeşi Olduğunu İddia Eden Üfürükçü Olayı Gündem Oldu

Müge Anlı Ateş Püskürdü: Hızır’ın Kardeşi Olduğunu İddia Eden Üfürükçü Olayı Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.10.2025 - 11:43

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yeni bölümünde (20 Ekim Pazartesi) yine bir üfürükçü olayı masaya yatırıldı. Sümeyra Öztürk’ün ailesi kızlarının üfürükçü tarafından alıkonduğunu iddia etti. Müge Anlı, ilgili adamla iletişime geçerek canlı yayına bağlanmasını sağladı. Kendisi şimdi stüdyoya gitmek üzere yola çıktı. Detaylar canlı yayından takip ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte yayından olaya dair kesit 👇

Üfürükçü kendini Hızır’ın kardeşi olarak kabul etmiş ve öyle tanıtıyormuş.

Üfürükçü kendini Hızır’ın kardeşi olarak kabul etmiş ve öyle tanıtıyormuş.

Ledün ilmine sahip olduğunu ve namaz kılmadığını söyleyen kişi, Sümeyra Öztürk’ü “benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin” diyerek ikna etmiş. Aile ise yaşananlar karşısında “Hepimizi manipüle etti” sözlerini dile getirdi. 

Üfürükçü canlı yayına ilk bağlandığı esnada fenalaştığını iddia etse de Müge Anlı stüdyoya gelmesi için ikna etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın