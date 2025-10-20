Kimse Tahtından Edemiyor Derken Yeni Dizi Zirveden İndirdi: 19 Ekim Pazar Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu

19 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Dizilerden Teşkilat, Çarpıntı ve Sahtekarlar ekranlardaydı. Öte yandan ise MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle ekrana gelmişti. Bu hafta sonuçlarda dikkat çeken bir detay vardı. Zirvedeki rekabet gelecek haftalar için şimdiden heyecanlandırdı. Gelin 19 Ekim Pazar gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım!