Kimse Tahtından Edemiyor Derken Yeni Dizi Zirveden İndirdi: 19 Ekim Pazar Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu
19 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Dizilerden Teşkilat, Çarpıntı ve Sahtekarlar ekranlardaydı. Öte yandan ise MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle ekrana gelmişti. Bu hafta sonuçlarda dikkat çeken bir detay vardı. Zirvedeki rekabet gelecek haftalar için şimdiden heyecanlandırdı. Gelin 19 Ekim Pazar gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım!
Teşkilat yeni sezon açılışı yaptığından bu yana zirveden inmiyordu ancak işler değişti.
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolündeki dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle epey ilgi çekiyor.
Çarpıntı ise bir türlü reytinglerde istediği yükselişi yakalayamıyor.
19 Ekim Pazar Total Reyting Sonuçları 👇
19 Ekim Pazar AB Reyting Sonuçları 👇
19 Ekim ABC1 Reyting Sonuçları 👇
Yorum Yazın