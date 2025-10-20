onedio
Kimse Tahtından Edemiyor Derken Yeni Dizi Zirveden İndirdi: 19 Ekim Pazar Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
20.10.2025 - 11:09

19 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Dizilerden Teşkilat, Çarpıntı ve Sahtekarlar ekranlardaydı. Öte yandan ise MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle ekrana gelmişti. Bu hafta sonuçlarda dikkat çeken bir detay vardı. Zirvedeki rekabet gelecek haftalar için şimdiden heyecanlandırdı. Gelin 19 Ekim Pazar gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım!

Teşkilat yeni sezon açılışı yaptığından bu yana zirveden inmiyordu ancak işler değişti.

19 Ekim Pazar reyting sonuçlarında Total ve ABC1’de birinci oldu. Ancak AB’de zirveyi yeni dizi Sahtekarlar’a kaptırdı. Çarpıntı Teşkilat’ı geçememişti ama Sahtekarlar başardı!

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolündeki dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle epey ilgi çekiyor.

Teşkilat’ın sezonlardır sürdürdüğü başarı karşısında daha ikinci bölümüyle rakip olabileceğini kanıtladı. AB kategorisinde birincilik Sahtekarlar’ın oldu. Total ve ABC1’de ise ikinci sıradaydı.

Çarpıntı ise bir türlü reytinglerde istediği yükselişi yakalayamıyor.

Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır’ın başrolündeki dizi Total’de üçüncü oldu. ABC1’de altıncı sıraya yerleşirken AB’de ise dördüncü oldu.

19 Ekim Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

19 Ekim Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

19 Ekim ABC1 Reyting Sonuçları 👇

