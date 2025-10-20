Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti’nin Modası Geçiyor: Yeni Sezon Dizileri Karşısında Seyirciler Coştu

TV dünyasının yeni sezonu başladı bildiğiniz üzere. Kanalların kıyasıya rekabetinin sonucunda ortaya harika sonuçlar çıktı diyebiliriz. Daha doğrusu biz değil, izleyiciler diyor. Bu sezon yayınlanmaya başlayan yeni dizilerle birlikte uzun zaman sonra TV’ye ilgide artış oldu. İzleyiciler, “hangi birini izleyeceğiz” derdine düştü.

X’te de bir dizisever, bu konuya dair görüşünü belirtince yalnız olmadığını anladı. Yıllar sonra diziler böylesine ilgi görüyor. Tabii daha sezonun başındayız. Neler olacak birlikte göreceğiz ama ondan önce gelin X’te söylenenlere geçelim!