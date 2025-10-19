Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programların kimi izlerken geriyor, kimi kahkahaya boğuyor, kimi ise gözyaşlarımızı zor tutmamıza yol açıyor. Ancak işin içine X goygoyseverleri girince en duygusal anlar bile çoğu zaman kahkaha tufanı yaratabiliyor. Gelin bakalım bu hafta mizahşörler TV dünyasında hangi dizi ve programları goygoylarına alet etmiş?
Bol kahkahalar!
1. Gerçekten de öyle oldu, bravo!
2. Ay çok korkunç!
3. Nasıl tuttu ama birdenbire
4. Böyle hissettiriyor.
5. Sence verir mi Şahin? 😅
6. Hep birlikte düştük mü kızlar?
7. Niye öyle diyorsunuz aynısı işte?
8. Harika konsept!
9. Nereden baksan sinir sebebi!
10. Manifestleyelim bakalım...
11. Sadece biraz daha gelişmiş 😅
12. Bunu hatırlamak o kadar güldürüyor ki... 🤣
13. Ahahahahah aynısı
14. Yeterli diye düşünüyorum
15. Moda ikonları resmen!
16. Belki ilerleyen bölümlerde...
17. Bizim kariyer yönetimi:
18. Haftaya görüşmek üzere!
