Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
19.10.2025 - 17:06

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programların kimi izlerken geriyor, kimi kahkahaya boğuyor, kimi ise gözyaşlarımızı zor tutmamıza yol açıyor. Ancak işin içine X goygoyseverleri girince en duygusal anlar bile çoğu zaman kahkaha tufanı yaratabiliyor. Gelin bakalım bu hafta mizahşörler TV dünyasında hangi dizi ve programları goygoylarına alet etmiş? 

Bol kahkahalar!

1. Gerçekten de öyle oldu, bravo!

2. Ay çok korkunç!

3. Nasıl tuttu ama birdenbire

4. Böyle hissettiriyor.

5. Sence verir mi Şahin? 😅

6. Hep birlikte düştük mü kızlar?

7. Niye öyle diyorsunuz aynısı işte?

8. Harika konsept!

9. Nereden baksan sinir sebebi!

10. Manifestleyelim bakalım...

11. Sadece biraz daha gelişmiş 😅

12. Bunu hatırlamak o kadar güldürüyor ki... 🤣

13. Ahahahahah aynısı

14. Yeterli diye düşünüyorum

15. Moda ikonları resmen!

16. Belki ilerleyen bölümlerde...

17. Bizim kariyer yönetimi:

18. Haftaya görüşmek üzere!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
