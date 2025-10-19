onedio
Gönül Dağı'nın Tahtı Devrildi Yeni Dizi Reyting Zirvesine Oturdu: 18 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 12:54

Ekranlarda reyting savaşları sürerken, 3 yeni sezon dizisi en boş gün olduğu için cumartesiyi tercih etmişti. Ben Leman, Güller ve Günahlar ile Aynadaki Yabancı daha ilk bölümlerinden iddialı olduklarını göstermişlerdi. Yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler ivmeyi artırdı ve içlerinden biri 6. sezonuyla ekrana gelen TRT dizisi Gönül Dağı'nı tahtından etti!

18 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ne oldu? Gelin, inceleyelim...

18 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu: Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar, Aynadaki Yabancı ve MasterChef arasından reyting birincisi hangisi oldu?

6. sezonuyla ekrana gelen TRT dizisi Gönül Dağı, tahtını bu hafta yeni sezon dizilerinden birisine kaptırdı. Total Zirvesini hala elinde tutan Gönül Dağı, AB ve ABC1'de zirveyi kaybetti.

18 Ekim TOTAL, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları

Gönül Dağı TOTAL zirvesinde yer alırken, AB ve ABC1 gruplarında zirveye yerleşmeyi başardı. Ben Leman AB ve ABC1'de üçüncü olurken, Güldür Güldür Show ve MasterChef'in yükselişi dikkat çekti. Aynadaki Yabancı ise istenen sonuçlara ulaşamadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
