Gönül Dağı'nın Tahtı Devrildi Yeni Dizi Reyting Zirvesine Oturdu: 18 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Ekranlarda reyting savaşları sürerken, 3 yeni sezon dizisi en boş gün olduğu için cumartesiyi tercih etmişti. Ben Leman, Güller ve Günahlar ile Aynadaki Yabancı daha ilk bölümlerinden iddialı olduklarını göstermişlerdi. Yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler ivmeyi artırdı ve içlerinden biri 6. sezonuyla ekrana gelen TRT dizisi Gönül Dağı'nı tahtından etti!
18 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ne oldu? Gelin, inceleyelim...
18 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu: Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar, Aynadaki Yabancı ve MasterChef arasından reyting birincisi hangisi oldu?
18 Ekim TOTAL, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları
