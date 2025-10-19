onedio
18 Ekim 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 08:19

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Geçtiğimiz hafta 10 Ekim Cuma günü yapılan eleme, bu kez 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Onur, Cansu, Muratcan, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan'ın potada olduğu akşam hayallerine veda eden isim belli oldu.

18 Ekim 2025 MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'e kim veda etti, kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de heyecanı yüksek bir tempo ve şampiyonluk yarışı hakim.

Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef'te şampiyon olabilmek için yarışmacıların mücadelesi sürüyor. Ancak hafta boyunca eleme potasına yazılan 7 isim, dün akşam yarışmaya devam edebilmek için adeta ter döktü.

18 Ekim 2025 MasterChef'te Kim Elendi? MasterChef'e Kim Veda Etti?

Onur, Cansu, Muratcan, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan'ın eleme potasında olduğu 18 Ekim Cumartesi günü MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te elenen isim Cansu oldu.

