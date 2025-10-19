18 Ekim 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Geçtiğimiz hafta 10 Ekim Cuma günü yapılan eleme, bu kez 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Onur, Cansu, Muratcan, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan'ın potada olduğu akşam hayallerine veda eden isim belli oldu.

18 Ekim 2025 MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'e kim veda etti, kim elendi? İşte detaylar...