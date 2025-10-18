onedio
Şerbo'yu Tahtından Etti! Taşacak Bu Deniz Nasıl Bu Kadar Fazla Reyting Aldı?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 13:15

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin reytingleri henüz 2. bölümden artış gösterdi. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisi nasıl oldu da bu kadar izlenip Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etti. Reyting uzmanı Burak Sakar, Taşacak Bu Deniz'in reyting alan sahnelerini açıkladı.

KAYNAK: Burak Sakar

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Taşacak Bu Deniz yer alıyor.

Henüz 2. bölümüyle reytinglerde inanılmaz bir yükseliş yaşayan Taşacak Bu Deniz, tam 2,5 artışla AB zirvesini ele geçirdi. 2. bölümden 4 sezondur zirveden inmeyen Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz'in önümüdeki haftalarda daha da yükseleceğine garanti gözüne bakılırken reyting uzmanı Burak Sakar, Taşacak Bu Deniz'in nasıl bu oranları aldığını açıkladı.

Reyting uzmanı Burak Sakar, Taşacak Bu Deniz'in bazı sahnelerinde reytingin aşırı arttığını açıkladı.

'İlk bölüm sevilince çok hızlı başlayıp çok hızlı ivmeleniyor. Düğünde kavga, Emine doğuruyor derken en yüksek reyting 94. dakikada gelmiş. Bildiğimiz gibi yine Eleni'li sahnelerde güzel artışlar var, Türk halkının evinin kızı oldu.'

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
